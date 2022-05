Ray Liotta: ¿Quién es su ex esposa y cuántos hijos tuvo?

Tras la muerte del actor Ray Liotta, aquí hay cinco cosas que debe saber sobre su ex esposa e hijos.

El jueves 26 de mayo de 2022, Deadline informó que el actor, mejor conocido por sus papeles en películas como “Goodfellas” y “Field of Dreams”, había muerto. Tenía 67 años de edad.

Según el medio, “murió mientras dormía” en la República Dominicana, donde se alojaba mientras filmaba “Dangerous Waters”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Ray Liotta estuvo casado anteriormente con la productora y actriz Michelle Grace

Según The Sun, Michelle Grace nació en Chicago el 4 de diciembre de 1968. Aparece como productora y actriz según su perfil oficial de IMDB y trabajó en varias películas conocidas, como “The Rat Pack”, “Narc” y “Take the Lead”, todo lo cual protagonizó Liotta.

Sus papeles actorales incluyeron partes en “Baseball Wives”, “A Rumor of Angels” y “The Rat Pack” según IMDB. Su crédito final llegó en 2006 como productora.

2. Ray Liotta tuvo un solo hijo: una mujer llamada Karsen, de 23 años

Liotta y su ex esposa, Grace, solo tuvieron un hijo juntos. Karsen, que ahora tiene 23 años, nació en 1998. Karsen está siguiendo los pasos de su difunto padre al comenzar a actuar y tiene numerosos créditos, según su perfil oficial de IMDB.

Su papel recurrente más significativo fue el de Anna Kate Wozniak en la serie de televisión “Shades of Blue” en la que apareció cuatro veces en 2018. Su crédito más reciente es de 2020 de “Hubie Halloween”.

3. Ray Liotta estuvo casado con su ex esposa Michelle Grace desde 1997 hasta 2004

Liotta estuvo casado con Grace durante siete años, pero “se separó amigablemente” y permaneció cerca hasta su muerte, según The Sun.

Poco después de su separación, Liotta habló sobre volver a salir después de un divorcio en una entrevista de 2007 con The Guardian.

“Tuve una relación después de divorciarme y no me sentí tan igual como me hubiera gustado”, dijo. “Era más vulnerable en base a la experiencia por la que acababa de pasar. Todos aportan la dinámica de las relaciones anteriores en las que estuvieron. Ya han pasado algunos años… Citas, realmente no me he metido en eso en absoluto. Solo he tenido una o dos citas en los últimos dos años. O va a suceder, o no. Espero que lo sea.

4. Ray Liotta habló muy bien de su ex esposa: “Ella es una gran mujer y gracias a Dios todavía somos amigos”

Después de su separación de 2004, Liotta habló con The Guardian sobre su relación después del divorcio.

“Ella estaba produciendo, sí”, dijo Liotta sobre su ex esposa. “Ella es una gran mujer, y gracias a Dios todavía somos amigos. Todavía se queda en la casa para que Karsen pueda vernos juntos. Quieres darle la mayor apariencia posible de unidad familiar cuando estés separado o divorciado”.

5. En el momento de su muerte, Ray Liotta estaba comprometido con Jacy Nittolo, quien tiene cuatro hijos

Tras su muerte Liotta deja a su prometida Jacy Nittolo. La pareja se comprometió el día de Navidad.

“Los deseos de Navidad se hacen realidad”, escribió en Instagram el 25 de diciembre de 2020. “¡Le pedí al amor de mi vida que se casara conmigo y gracias a Dios dijo que sí!”.

