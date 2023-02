Raúl de Molina se molesta por un reportaje de Tanya Charry: ¿Qué sucedió?

Raúl de Molina es uno de los presentadores más polémicos de la televisión hispana sus comentarios tenaces y sin piedad ha hecho que algunas celebridades se molesten con el conocido “el gordo de la farándula” como fue el caso de Lucia Méndez y Sofía Vergara que se han sentido intimidadas por los comentarios del presentador, pero parece que el cubano americano ahora no se calla nada y decidió molestarte por un reportaje hecho por su compañera Tanya Charry sobre el caso de Pablo Lyle y poner en duda la legitimidad de la información.

Tanya Charry la reportera del programa “El Gordo y la Flaca” decidió presentar un material donde algunos especialistas en el tema hablaron de las jugadas judiciales que podría intentar la celebridad luego de la condena que recibió el pasado viernes 3 de febrero. Recordemos que el actor Pablo Lyle fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 de libertad condicional cuando fuese declarado culpable de la muerte de un hombre cubano al que golpeó en una discusión de tráfico en marzo del 2019.

Tanya Charry hace reportaje sobre “apelación” del juicio de Pablo Lyle

El caso de apelación que pueden hacer los abogados del actor se puede tomar como las acciones por parte del interprete, asimismo el abogado César González explicó lo que sucederá .“Como la sentencia de él fueron cinco años, también se dice 60 meses, cuando son 60 meses, uno puede calcular cuando le quitan el 15% por comportamiento, que él en realidad va a cumplir 51 meses en la prisión. Puede ser que pidan una fianza, pero ahí se complica bastante la cosa, si se la dan, porque no van a poder soltarlo a la calle, si migración le pone los guantes”, dijo el especialista.

Play

Las posibilidades legales que tiene Pablo Lyle | El Gordo y La Flaca El Gordo y La Flaca habló con el abogado Carlos González sobre lo que le espera al actor después de recibir una condena de 5 años de prisión por el homicidio involuntario de Juan Hernández. Tanya Charry explicó en qué consiste la figura jurídica que el equipo de Lyle podría usar mientras que, por otro… 2023-02-07T15:45:02Z

Tras el análisis hecho por el abogado, la reportera aseguró que cuando los abogados de Pablo Lyle presenten la apelación, el juez decidirá si le otorgarán esta fianza. “Es una posibilidad definitivamente existente”. Asimismo, el actor declarado culpable está recluido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade. “Si los abogados presentan una apelación, a su vez los jueces pueden pedir una fianza mientras se resuelve la apelación. Está en potestad si se la otorga o no, pero es una posibilidad que le permite la ley”, comentó Tanya.

Raúl de Molina se molesta ante un reportaje sobre el caso de Pablo Lyle

Raúl de Molina de una vez salió en contra de este reportaje asegurando que lo presentado no es una información seria siendo esto una posibilidad legal que puede beneficiar al actor y no es el caso. “Vamos a hablar en serio. Estamos haciendo un programa y tenemos que decirle la verdad a la gente. Hay una posibilidad. Eso no existe. Yo me reuní con los mejores abogados antes de esa sentencia y dijeron que eso no iba a pasar. Hablé con ellos. Me informé muchísimo. No tengo nada en contra de Pablo Lyle. No conozco al hombre que mataron, pero les quiero decir la verdad, ¿cómo me van a decir que después que está sentenciado a la cárcel hay una posibilidad que le den fianza y salga? Llevan diciendo esto todos estos abogados que andan aquí y toda esta gente que no sé de dónde los sacan”. Comentó Raúl de Molina.

El presentador cubano americano no pudo controlar su molestia al ver el reportaje de una supuesta fianza para Pablo Lyle cuando ya fue condenado ante las autoridades y deberá pagar su condena, además de asegurar que antes de emitir un juicio se asesoró con los mejores abogados y la apelación no se puede llevar a cabo además de poner en duda el reportaje presentado por su compañera Tanya Charry.