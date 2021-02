Muere el rapero Ketchy The Great en accidente automovilístico

Ketchy the Great, mejor conocido por ser uno de los miembros del Stinc Group junto a Drakeo the Ruler en la escena del rap clandestino de Los Ángeles, murió debido a un accidente automovilístico.

Ketchy, cuyo verdadero nombre era Jameon Davis, también ganó notoriedad a través de su trabajo en solitario. Su tema principal, “If I Go Broke”, se lanzó a fines de 2017 y su mixtape, “Free Sauce”, fue lanzado en 2019. La causa oficial de muerte no ha sido revelada, según NME.

Su muerte fue confirmada en las redes sociales por Drakeo the Ruler el lunes 15 de febrero de 2021 y otros que colaboraron con él a lo largo de los años. Su equipo de prensa también confirmó su muerte a Pitchfork.

Ketchy the Great ganó popularidad mientras estaba en prisión por usar pintura en aerosol en un video musical RIP Ketchy the Great. One of the brightest LA talents of the last five years: a ball of 1000 watt voltage with a razor blade growl, who never failed to steal a track — whose promise was first undercut by the DA plot to persecute the Stinc Team, & now this. An unspeakable loss. pic.twitter.com/DTBuKVBhBk — Otto Von Biz Markie (@Passionweiss) February 15, 2021

Ketchy the Great cumplió condena en la cárcel por pintar un graffiti con aerosol durante un video musical, “The Right Decision”, con Ralfy the Plug. Puedes ver el video aquí o más abajo. Fue arrestado en 2018 y acusado de vandalismo por relacionarse con pandillas e intimidación de testigos con pandillas. Los cargos se derivaron de que el Fiscal de Distrito de Los Ángeles etiquetó al Equipo Stinc como una pandilla, informó Pitchfork.

“Fue un montón de tonterías”, dijo Ketchy en el podcast PALM en diciembre de 2020.

Pasó dos años y 10 meses en prisión, donde dijo que comenzó a ganar reconocimiento.

Dijo en el podcast:

Cuando fui a la cárcel, un negro nos estaba volviendo locos, como si tuviera un par de canciones que comenzaron a despegar. Entonces, mientras estoy allí, simplemente un hijo de puta que se me acerca como, ‘Tú eres Ketchy el Grande, me jodo con tu mierda’. Es una locura ‘porque cuando estaba en la calle, los negros no se acercaban a mí, no me notaban ni me reconocían. Pero una vez que estuve en el condado y estuve sentado como seis, siete meses, todos venían como “¡Oye, Ketchy, yo, Ketchy, firma mi copa!” Soy un maldito, estoy firmando mis primeros autógrafos de mierda en el condado.

Ralfy The Plug x Ketchy The Great – The Right Decision | Shot By : @VOICE2HARDProd By : @AbeezyBeats Credits: Directed by: Voice2Hard Camera Shots by: Voice2Hard Drone Skyviews by: Gyver Lighting by: Scene Footage by: Locations by: Edited by: Voice2Hard Post Production by: Voice2Hard Special Guest Appearances: 2017-12-28T04:03:55Z

Otto Von Biz Markie escribió un sentido homenaje a Ketchy en Twitter y escribió que los cargos en su contra eran parte de un “complot del fiscal”.

“RIP Ketchy The Great”, escribió. “Uno de los talentos más brillantes de Los Ángeles de los últimos cinco años: una bola de voltaje de 1000 vatios con un gruñido de cuchilla de afeitar, que nunca dejó de robar una pista, cuya promesa fue socavada por primera vez por el complot del DA para perseguir al Equipo Stinc, y ahora esta, una pérdida indescriptible”.

Raperos y fanáticos rindieron homenaje a Ketchy the Great en Twitter y llamaron su muerte “Una pérdida indescriptible”

LONG LIVE KETCHY THE GREAT pic.twitter.com/3CDuOJQOEC — Drakeo The Ruler❄️😈 (@IamMRMOSELY) February 16, 2021

Drakeo the Ruler compartió una foto en Twitter, escribiendo: “LARGA VIDA KETCHY THE GREAT”. Los dos colaboraron a menudo juntos. También terminó con los rumores de que Ketchy fue asesinado, diciendo que había sufrido un accidente automovilístico.

“N ***** MATÓ AL HOMIE QUE GOLPEÓ A UN PEATONAL, DEJA DE RECLAMAR CUERPOS QUE NO SON TUYOS, LA PUNTUACIÓN NUNCA SERÁ PAREJA”, escribió, seguido de emojis de risa.

RIP Ketchy the Great. I was just listening to this song today thinking how impactful Stinc Team been for the LA music scene these last whatever years. pic.twitter.com/HbiKbbOsr5 — Matt (@splooshdaddy) February 16, 2021

“RIP Ketchy the Great”, escribió un fan en Twitter. “Estaba escuchando esta canción hoy pensando en el impacto que ha tenido Stinc Team para la escena musical de Los Ángeles estos últimos años”.

Otro fan escribió: “RiP Ketchy The Great. Se fue demasiado pronto. El rap de Los Ángeles va a sentir esta perdida”.

