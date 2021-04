¿Cuál es el estado de salud del rapero DMX?

El rapero DMX no ha muerto, desacuerdo a su gerente, la reportera de Fox5NY, Lisa Evers, informó la noche del jueves 8 de abril.

Evers escribió en Instagram que DMX NO está muerto. Habló con su amigo y gerente Craig Maurice Brodhead. Ella publicó las buenas noticias después de que circularan ampliamente en Twitter informes no confirmados de que DMX estaba muerto. Ella escribió:

“Acabo de hablar con @craig_maurice_brodhead, amigo y gerente de @dmx desde hace mucho tiempo. El Sr. Brodhead acaba de dejar @wphospital y dice que #DMX todavía está con soporte vital, pero su condición se está deteriorando rápidamente. Dice que los rumores de que lo han desconectado del soporte vital son falsos. #hot97 @hot97 #fox5my @fox5ny”.

“RIP DMX” fue tendencia rápida en Twitter, ya que miles de personas asumieron que DMX estaba muerto este 8 de abril. Sin embargo, el informe no verificado provino de un sitio llamado The Saint, que no ofreció pruebas de dicha afirmación. Los fanáticos expresaron su angustia en los tweets, pero, nuevamente, DMX todavía está con nosotros. No hubo una fuente creíble que informara que el rapero DMX había muerto después de su hospitalización en Nueva York. Pero eso no impidió que el engaño de su fallecimiento se volviera viral.

Varios periodistas prominentes expresaron inmediatamente sus dudas el 8 de abril de 2021 de que DMX esté muerto, señalando que no había evidencia de que hubiera muerto, y eso fue antes del informe de Evers.

Philip Lewis, editor senior del Huffington Post, intentó calmar las llamas en Twitter, escribiendo desde el principio que no había confirmación de que DMX hubiera muerto. “Vaya. Así que Luenell publicó y eliminó una historia de IG que dice que DMX murió y parece que los medios lo creyeron”, escribió. Luenell es un comediante. Lewis agregó: “He visto un tweet de una cuenta sin fuente, detalles. Y una publicación de IG de Luenell (que no es suficiente por sí sola)”.

Lewis concluyó: “Está en mal estado, pero no tengo claro que haya pasado todavía”. Los sitios que normalmente informan rápidamente sobre muertes de celebridades, como TMZ, no han informado que DMX haya muerto.

El conocido periodista Yashar Ali también expresó un gran escepticismo sobre la afirmación de la muerte y escribió: “No he visto a ninguna organización de noticias confiable informar que DMX falleció. Sé que está en mal estado, pero no ha habido confirmación oficial de su fallecimiento”.

Esto es lo que necesita saber:

Luenell actualizó su publicación de Instagram para aclarar lo que quiso decir

Luenell’s first post, and now her second pic.twitter.com/CyWK69N2Fi — philip lewis (@Phil_Lewis_) April 9, 2021

Parece que parte de la confusión se debió a la redacción de una publicación en la historia de Instagram de Luenell. Luenell escribió originalmente en su historia de Instagram: “Se acabó. Mi amigo se ha ido. Vuela. Únase a los mejores que lo hayan hecho. RIP… DMX”.

Luego actualizó su historia para decir: “Cuando tu espíritu se va y tus órganos te fallan, el cuerpo se convierte en una cáscara. Uno queda envuelto en los brazos del Señor. Eso es lo que “yo” llamo desaparecido. Lo siento por todos. #DMX ”. Esa publicación todavía está disponible en su historia de Instagram.

En otras palabras, parece haber estado diciendo que DMX se había ido porque estaba en coma/estado vegetativo, no porque estaba muerto.

El día anterior, la presentadora de Fox Soul, Claudia Jordan, fue criticada en Twitter después de tuitear “Rest in Paradise DMX” antes de eliminar la publicación, informó Newsweek. DMX estaba en estado grave con su familia cerca en ese momento, pero no estaba muerto. Sin embargo, según Newsweek, tiene “poca o ninguna actividad cerebral”.

El rapero estaba en estado grave después de un ataque al corazón

Está claro que DMX está en muy mal estado, pero los últimos informes creíbles decían que todavía estaba vivo.

Según NBC New York, el rapero fue hospitalizado en estado grave tras sufrir un infarto.

NBC New York citó anteriormente al abogado de DMX, Murray Richman, diciendo que el ataque cardíaco ocurrió en la casa de DMX a las 11.00 p.m. el viernes 2 de abril de 2021. El verdadero nombre del rapero es Earl Simmons. Lo llevaron de urgencia a un hospital en White Plains, Nueva York.

“Recibí una llamada esta mañana que indicaba que Earl Simmons estaba en el hospital, en el White Plains Hospital, y que tuvo un ataque cardíaco, y no estoy seguro de cómo fue inducido y si está con soporte vital”, dijo Richman.

“He hablado con la familia y la familia y somos bastante cercanos. Me preocupa su bienestar y soy consciente de su importancia. Conozco a Earl desde hace más de 25 años y creo que su música es bastante conmovedora, muy importante. Es un verdadero poeta de nuestro tiempo ”, dijo Richman a ABC7.

DMX sufrió una sobredosis de drogas, dicen los informes

El abogado de DMX le dijo a NBC que no sabía qué causó el ataque cardíaco de DMX.

Sin embargo, TMZ informó que fue causado por una sobredosis de drogas. Según TMZ, la sobredosis “desencadenó” el ataque cardíaco.

TMZ recibió informes de conflictos al principio sobre la condición de DMX, con una fuente diciendo que tenía “algo de actividad cerebral” y otra describiendo que el rapero estaba en un “estado vegetativo”.

Según TMZ, DMX ha tenido problemas conocidos con las drogas. Terminó en rehabilitación varias veces, la última en 2019, según el sitio de entretenimiento.

El New York Times informó que DMX estaba en estado vegetativo y en coma.

Esta es la versión original de Heavy.com

