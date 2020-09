Rafa Soriano y Valeria Sofía Rodríguez: Sus mejores videos de vacaciones

View this post on Instagram

🧙🏼‍♂️ — Se luchó hasta el final😈🔥 — Me quedo con la gran experiencia que fue este torneo. Las grandes personas que conocí en el camino y el orgullo de ese equipo conformado por 10 azules que decidieron afrontar el reto sin tiempo de preparación más que la vida diaria de cada unx — Me quedo con esa mejoría o “click” que logré personalmente, sé que volveré más fuerte si se da la oportunidad. Con ese equipo que se llevó las dos últimas victorias al hilo después de remar contra corriente durante 3 semanas — Como siempre, soy mejor persona gracias a esta oportunidad que me brindó @exatlonestadosunidos y por eso, agradezco a toda la producción que hace el show posible — Ahora a seguir creciendo y transmitiendo todos esos aprendizajes a mi día a día — GRACIAS a todos por sus buenas vibras/comentarios y tomarse el tiempo de apoyarme durante esta experiencia! Se aprecia muchísimo 💙 📸: @halilibrahimozbay