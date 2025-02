¿Quién recibirá la herencia de Paquita la del Barrio?

Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio falleció a sus 77 años el 17 de febrero de 2025. La cantante sufrió infarto culminante mientras dormía en su cama. La noticia fue confirmada por sus parientes que hicieron el anuncio en sus redes sociales. Ahora surge la pregunta sobre a quién le dejo su herencia.

Paquita la del Barrio se casó dos veces. Con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, tuvo dos hijos: Miguel Gerardo Viveros y Javier Gerardo Viveros. Después se volvió a enamorar y se casó por segunda vez con Alfonso Martínez, con quien tuvo sus tres hijos: Martha Elena Martínez y dos gemelos que murieron al nacer. En 1979, adoptó a su sobrina Martha Elena Martínez.

Según Celebrity Net Worth, Paquita la del Barrio tenía una fortuna de 10 millones de dólares. Pero en una entrevista en 2023, la interprete de “Rata de dos Patas” reveló que sus tres hijos no recibirían su herencia.

Durante una entrevista de 2023, la artista dijo que sus tres hijos no serían sus beneficiarios, ya que no tenía dinero para heredarles, y de tenerlo, no lo compartiría. Además, señaló que no tenía ningún testamento y que sus cuentas estaban en cero. “No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les daría nada… yo no tengo dinero”, mencionó la artista en ese entonces.

Pero los medios reportan que en el capital de Paquita la del Barrio Este incluía bienes inmuebles, cuentas bancarias y negocios, como un restaurante de comida mexicana en la Ciudad de México. Además a lo largo de su trayectoria, la cantante seguía trabajando. Ella tenía giras, ventas de discos y presentaciones en eventos privados, lo que contribuyó a incrementar su riqueza.

Hasta el momento dicha información no ha sido confirmado por nadie la familia de Paquita la del barrio.

Paquita dejó listo su testamento

Francisco Torres, sobrino de Paquita la del Barrio, habló con los medios y les comentó que su tía había dejado listo su testamento. “Ella dejo arreglado sus papeles”, aseguró Torres. “Ella destinó sus bienes y sus situaciones a quien ella decidió, en pleno uso de sus facultades mentales”, agregó el sobrino de la cantante sin revelar el nombre del beneficiario o beneficiaria.

Nosotros actualizaremos la nota cuando tengamos más información.