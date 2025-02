¿Quién era el esposo de Paquita la del Barrio? FOTO

La cantautora Paquila la del Barrio falleció a sus 77 años de edad. La artista nominada al Grammy, que siempre estuvo contra la cultura machista, se hizo famosa por canciones que enfrentaba y desafiaba a los hombres con el tema “Rata de dos patas”.

No muchos saben que dicho tema se lo dedicó a su segundo esposo, con quien estuvo casada 30 años. Así es, Paquita se casó dos veces. La primera vez ella era una jovencita de 16 años cuando se enamoró y se casó con un chico llamado Miguel. Ella salió embarazada a los 18 años de su esposo pero este matrimonio no duro mucho ya que supone que la engañó, contó Paquita en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para El minuto que me cambió el destino.

En ese tiempo ella vivía en su pueblo Alto Lucero, en Veracruz. Pero cuando se separó de su primer esposo, viajó a la Ciudad de México donde conoció a su segundo esposo llamado Alfonso Martínez.

Paquita conoció a su segundo esposo en un restaurante

Bonus extra.

Paquita la del Barrio estuvo casada con Alfonso Martínez. Se casaron en 1971, pero su matrimonio fue tumultuoso y se separaron en varias ocasiones, finalmente divorciándose. Su relación y las experiencias vividas durante el matrimonio inspiraron muchas de sus… pic.twitter.com/oiufOBqCOc — Po𝕏🎭 (@poxpost) February 17, 2025

En la década de 1970, Paquita y su hermana formaron el dueto Las golondrinas. Ellas se presentaban en el restaurante La Fogata Norteña, donde Alfonso Martínez era el gerente.

https://www.instagram.com/p/DAkHjecMdkQ/

A las pocas semanas de conocerse se fueron a vivir juntos y se casaron. Pero no todo fue de color de rosas. Ella lo descubrió siendo infiel. Ella estaba llegando a su casa en compañía de su hermano y, aunque vieron a la mujer, el hombre se fue detrás de la amante, dejándola con el corazón roto. Esta situación se siguió repitiendo con el tiempo, dado que tenían un restaurante y él se ausentaba con frecuencia, argumentando que se había acabado el vino y debía ir a comprar más; no obstante, la artista sabía que esto solo era una excusa para ver a la tercera persona en discordia.

“Rata de dos patas” está dedicada a Alfonso Martinez

Se nos fue la querida Paquita la del Barrio. Seguro ya debe estar rancheando, aferrada a su micrófono 🤍 pic.twitter.com/0TRpJ1qlMo — male martinez (@soymalemartinez) February 17, 2025



Paquita la del Barrio le dedicaba “Rata de dos patas” a su segundo esposo. Al final, el matrimonio con Alfonso Martinez terminó en divorcio.

Paquita es una de las cantantes mexicanas más populares gracias a éxitos como “Tres veces te engañé” y “Me saludas a la tuya”, entre otros.

Ella confirmó para Historia Engarzadas que su segundo esposo fue el hombre al que le dedicó los temas más emotivos y polémicas de su discografía. La artista aseguró que desde que terminó su relación con su segundo esposo nunca mas se volvió a enamorar. “Ya no me volví a enamorar, de ahí para acá ya no, ni tiempo me da”, contó la cantante mexicana.

Paquita la del Barrio perdonó a su segundo esposo, quien murió en 2001

Durante una entrevista en 2022, Paquita contó que su segundo esposo Alfonso Martinez falleció en 2001.

“Él murió en 2001 de un problema de los riñones, pero lo perdoné antes de morir, el hombre este es tan bruto que al final me causó lástima…Estuvimos juntos más de 30 años, me embaracé de él en el 77 y me casé mucho después”, contó la artista en 2022.