¿Quién es el Ex Menudo que falleció a sus 48 años?

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento del ex Menudo. El cantante y músico murió a sus 48 años, este lunes 8 de julio de 2024. Adrián Olivares es el exintegrante del legendario grupo Menudo, y medio hermano de la actriz mexicana Karla Souza.

Olivares fue el primer mexicano en pertenecer al grupo puertorriqueño. El artista tenía 13 años cuando entró a Menudo. Y formó parte de Menudo de 1990 a 1993.

Robert Avellanet, quien fue su compañero en la popular grupo Menudo, fue quien dio a conocer la triste noticia en sus redes sociales. “Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos. RIP Adrián”, dice en la publicación de Robert.

Olivares formó parte de Menudo también junto a Sergio Blass, Rubén y Rawy. Entre 1990 y 1993 popularizaron temas como “No me corten el pelo”, “Un grito en la oscuridad” y “Me sigue pareciendo frío”, entre otros. Cuando Olivares decidió abandonar el grupo, fue por cosas de dinero, según dijo Olivares en una entrevista en 2021. Pero luego regresó cuando se arregló el tema del dinero. Pero no duro mucho. Olivares se quería ir del grupo y su despedida fue en Bellas Artes.

Después de salir de Menudo, Olivares formó su propia banda de rock y reggae llamada Maremoto. En el 2000, Olivares viajó a Miami para lanzarse como solista. Cuando estaba a punto de sacar su primer disco, sucedió la tragedia del 9/11 en Estados Unidos. Por lo que su contrato como cantante se canceló.

Olivares dejo a un lado sus ganas de ser cantante y empezó a trabajar con MTV. En MTV hizo voice overs y formó parte de varios proyectos detrás de cámara.

También formó parte del documental Menudo: Forever Young de HBO en 2022.

