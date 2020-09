¿Qué ver en TV? – Sábado 19 de septiembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y de las películas “Big Game”, “Jack Reacher: Never Go Back”, “Chinese Zodiac” y “The Debt”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Big Game

La película protagonizada por Samuel L. Jackson, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El avión presidencial Air Force One es derribado por los terroristas dejando al Presidente de Estados Unidos varado en un paraje desolado de Finlandia. Sólo hay una persona que puede salvarlo: un niño de 13 años llamado Oskari”.

Jack Reacher: Never Go Back

La película protagonizada por Tom Cruise, será transmitida por Telemundo a las 8:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La Mayor Susan Turner, líder de la antigua unidad militar de Reacher, es falsamente acusada de traición. Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Secuela de ‘Jack Reacher'”.

Chinese Zodiac

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Asian Hawk lidera un grupo de mercenarios para recuperar las cabezas de bronce de los 12 animales del Zodiaco Chino, saqueadas del Viejo Palacio de Verano por extranjeros en los años 1800. Ayudado por un estudiante chino y una dama parisina, Hawk no se detendrá ante nada para cumplir su misión”.

The Debt

La película protagonizada por Jessica Chastain, será transmitida por Telemundo a las 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En 1965, durante una misión secreta en Berlín oriental, tres jóvenes agentes del Mossad (servicio de inteligencia israelí) capturan a un importante criminal de guerra nazi, antiguo médico conocido por sus sádicos experimentos durante la II Guerra Mundial en el campo de Birkenau. La misión no salió como estaba planeada, pero ellos se convirtieron en héroes. Sin embargo, treinta años después, en 1997, algo sucede que cambia de nuevo la versión de aquella misión”.

