¿Qué ver en TV? – Domingo 27 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana“. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión del especial “Lionel Messi: Sin Filtro” y de las películas “I Am Vengeance”, “American Made”, “The Great Wall” y “White House Down”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Lionel Messi: Sin filtro

Telemundo transmitirá un programa especial basado en Lionel Messi que contará con comentarios del equipo de periodistas y analistas deportivos de la cadena televisiva, así como con una entrevista exclusiva con el propio futbolista.

“Lionel Messi: Sin Filtro” será transmitido hoy por Telemundo a las 4:30 PM, Hora del Este.

I Am Vengeance

La película protagonizada por Stu Bennett, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un antiguo miembro de las fuerzas especiales llamado John Gild recibe la oportunidad de llevar ante la justicia a Sean Teague, un hombre que traicionó a su equipo durante su última misión en Europa del Este hace algunos años. Aunque a Gold no le importaría ver a Teague muerto, está convencido de que lo mejor es que pase el resto de sus días en una prisión militar. Para lograrlo antes tendrá que luchar contra el equipo de Team, así como contra un grupo de francotiradores que harán todo lo posible por darle caza antes de que la justicia logre capturarlo con vida.”

I Am Vengeance Trailer #1 (2018) | Movieclips IndieCheck out the new Trailer for I Am Vengeance starring Stu Bennett! Let us know what you think in the comments below. ► Buy or Rent the Full Movie: https://www.fandangonow.com/details/movie/i-am-vengeance-2018/MMV7F3B6AC3788DAC85787F4B153E5530CF1?cmp=Indie_YouTube_Desc US Release Date: August 24, 2018 Starring: Stu Bennett Directed By: Ross Boyask Synopsis: When ex-soldier turned mercenary, John Gold, learns of the murder of… 2018-07-23T19:25:09Z

American Made

La película protagonizada por Tom Cruise, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Basada en la vida real de Barry Seal, un expiloto que se convirtió en un importante narcotraficante en el cartel de Medellín y que acabó siendo reclutado por la CIA y el departamento de inteligencia de la DEA.”

Barry Seal: El traficante – Trailer español (HD)Más info http://trailersyestrenos.es/barry-seal-el-traficante-doug-liman/ – TWITTER: https://twitter.com/TrailersyEstren – FACEBOOK: https://www.facebook.com/trailersyestrenos – GOOGLE+: https://www.google.com/+TrailersyEstrenos Sinopsis: Basada en hechos reales, narra la historia del que fuera uno de los traficantes estadounidenses más célebres, Barry Seal, que pasó de trabajar para la CIA a ser un traficante aliado de los cárteles colombianos de la droga. Posteriormente y tras su… 2017-06-07T16:03:06Z

The Great Wall

La película protagonizada por Matt Damon y Pedro Pascal, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “China, siglo XV. Un mercenario inglés (Matt Damon) y otro español (Pedro Pascal) son testigos del misterio que rodea a la construcción de la Gran Muralla China; ambos descubrirán que no se construyó para mantener alejados a los mongoles, sino para algo más peligroso: la mítica muralla ha sido edificada para detener la llegada de monstruos devoradores de carne humana.”

LA GRAN MURALLA – Tráiler HDSíguenos en Facebook: http://www.facebook.com/universalpicturesspain Dirigida por Zhang Yimou, The Great Wall relata la historia de una fuerza de élite que libra una última batalla por la humanidad en la estructura más icónica de la Tierra. En esta coproducción oficial con China, Legendary Pictures se asocia con Universal Pictures, China Film Co., Ltd y Le Vision… 2016-07-28T15:06:33Z

White House Down

La película protagonizada por Channing Tatum y Jamie Foxx, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “John Cale (Channing Tatum), un policía del Capitolio, ve rechazada su petición de entrar en el Servicio Secreto para proteger al Presidente de los Estados Unidos (Jamie Foxx). Un día lleva a su hija a hacer un tour por la Casa Blanca, momento en el que un comando paramilitar fuertemente armado asalta el edificio. Con el Gobierno de la nación sumido en el caos, Cale intentará salvar al Presidente, a su hija y al país.”

Asalto al Poder Trailer en Castellano (2013)Trailer español de la pelicula: Asalto al Poder (2013). En Castellano ¡ Subscribete ya para ver los nuevos y mejores trailers, extractos de pelis y mas videos en exclusividad ! 2013-03-28T22:59:23Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram