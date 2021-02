¿Qué ver en TV? – Domingo 21 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana“, el show de entretenimiento “Sal y Pimienta” y un programa especial de Alejandro Fernández. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Hanna”, “2 Guns”, “Collateral Damage” y “Nine Lives”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Sal y Pimienta

Univision transmitirá un nuevo episodio de “Sal y Pimienta”, bajo la conducción de Jomari Goyso y Lourdes Stephen.

El show de entretenimiento viene cargado de muchas exclusivas con los artistas de habla hispana más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” es transmitido por Univision a las 10:00 PM, Hora del Este.

Alejandro Fernández – El especial

Univision transmitirá un especial de dos horas basado en la trayectoria artística del cantautor mexicano Alejandro Fernández.

“Alejandro Fernández – El especial” será transmitido por Univision a partir de las 10:00 PM, Hora del Este.

Hanna

La película protagonizada por Saoirse Ronan y Eric Bana, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Hanna (Ronan) ha sido educada por su padre (Bana), un ex-agente de la CIA, en un remoto lugar de Finlandia. Es una chica que reúne todas las cualidades de un buen soldado. Su padre la envía a cumplir una misión clandestina, que la lleva a Europa y al Norte de África. Durante el viaje tendrá que zafarse de agentes y matones que obedecen las órdenes de una implacable espía (Cate Blanchett)”.

"HANNA" – Tráiler (español)Saoirse Ronan, Eric Bana y Cate Blanchett protagonizan la nueva película de Joe Wright. Banda sonora compuesta por The Chemical Brothers. facebook.com/Hannalapelicula © 2011 Sony Pictures Releasing International. All Rights Reserved. 2011-05-02T14:51:05Z

2 Guns

La película protagonizada por Mark Wahlberg y Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un agente de la DEA, Bobby Trench (Denzel Washington), y un oficial de la Inteligencia Naval, Michael Stigman (Mark Wahlberg), consiguen robarle 43 millones de dólares a la mafia. El problema consiste en que en realidad ese dinero no era de la organización criminal, sino de la CIA. Adaptación al cine de una novela gráfica de Steven Grant”.

VideoVideo related to ¿qué ver en tv? – domingo 21 de febrero 2021-02-21T08:00:49-05:00

Collateral Damage

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La familia de Gordy Brewer (Arnold Schwarzenegger), un bombero de Los Ángeles, muere a manos de un grupo terrorista colombiano en un atentado con bomba en el centro de la ciudad, y él es testigo del horrible suceso. Convencido de que la justicia nunca detendrá a los que han arruinado su vida matando a su mujer y su hijo, Brewer decide viajar a la selva colombiana para vengarse por su cuenta”.

Collateral Damage (2002) – Official TrailerAfter his family is killed by a terrorist act, a firefighter goes in search of the one responsible. Directed by: Andrew Davis. Cast: Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo, John Turturro. Release Date: February 8, 2002. collateraldamage.warnerbros.com/ 2010-12-10T23:42:42Z

Nine Lives

La película de género acción, será transmitida por Telemundo a las 12:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Inyectado con una droga que controla la mente, un ex soldado se lanza en busca del antídoto”.

Nine Lives – Official Trailer 2018-09-28T03:38:31Z

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.