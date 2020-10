¿Qué ver en TV? – Domingo 25 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Terminator Genisys” y “The Hunter’s Prayer”.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, transmitirá un nuevo episodio con muchos más chismes y exclusivas de las celebridades más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:15 PM, Hora del Este.

Terminator Genisys

La película protagonizada por Emilia Clarke y Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Año 2032. La guerra del futuro se está librando y un grupo de rebeldes humanos tiene el sistema de inteligencia artificial Skynet contra las cuerdas. John Connor (Jason Clarke) es el líder de la resistencia, y Kyle Reese (Jai Courtney) es su fiel soldado, criado en las ruinas de una postapocalíptica California. Para salvaguardar el futuro, Connor envía a Reese a 1984 para salvar a su madre, Sarah (Emilia Clarke) de un Terminator programado para matarla con el fin de que no llegue a dar a luz a John. Pero lo que Reese encuentra en el otro lado no es como él esperaba.”

The Hunter’s Prayer

La película protagonizada por Sam Worthington, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Estando de vacaciones en el extranjero, la estudiante universitaria Ella Hatto (Odeya Rush) descubre que toda su familia ha sido asesinada. Cuando ella va a correr el mismo destino, es salvada por un antiguo mercenario, Stephen Lucas (Sam Worthington). Ella entonces se unirá a él para intentar dar caza a los responsables.”

Fútbol Estelar Chivas

La cobertura exclusiva de los partidos de las Chivas de Guadalajara como locales en todas las plataformas de Telemundo Deportes continúa este domingo 25 de octubre con la jornada 15 del torneo de la Liga MX Guard1anes 2020.

Acercándose al final de la temporada regular, la jornada 15 enfrentará a dos de los equipos más queridos del fútbol mexicano: el C.D. Guadalajara, mejor conocido como las Chivas, contra el equipo de la Ciudad de México, Cruz Azul

El encuentro deportivo será transmitido completamente en vivo por Telemundo a las 7:25 PM, Hora del Este.

Zookeeper

La película protagonizada por Kevin James, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El solitario cuidador de un zoológico (Kevin James) quiere abandonar su trabajo porque es incapaz de mantener una relación seria con una chica; pero, para evitarlo, los animales a los que cuida deciden echarle una mano.”

