¿Qué ver en TV? – Sábado 16 de enero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Fast & Furious”, “Above The Law” y “Rango”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Fast & Furious

La película protagonizada por Vin Diesel y Paul Walker, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Una misteriosa banda de delincuentes se dedica a robar camiones en marcha desde vehículos deportivos. La policía decide infiltrar un hombre en el mundo de las carreras ilegales para descubrir posibles sospechosos. El joven y apuesto Brian entra en el mundo del tunning donde conoce a Dominic, rey indiscutible de este mundo y sospechoso número uno, pero todo se complicará cuando se enamore de su hermana”.

Above The Law

La película protagonizada por Steven Seagal, será transmitida por Telemundo a las 2:55 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Nico Toscani (Steven Seagal), un veterano de la guerra de Vietnam y policía del FBI, recibe la orden de no actuar respecto a un misterioso cargamento de explosivos relacionado con un conocido traficante. Sin embargo, cuando Toscani decide no seguir las órdenes e investigar el asunto por su cuenta, tropieza con una operación de narcotráfico internacional en la que están implicados la CIA e incluso altos mandatarios del gobierno”.

Rango

La película animada de Paramount Pictures, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Rango es un camaleón que llega por accidente al desierto de Mojave. Allí se encontrará en el poblado de “Dirt”, donde asola una grave sequía. De nuevo por accidente, se convierte en sheriff del pueblo. ¿Solucionará Rango el problema del agua? Film de animación del director de “Piratas del Caribe”, con las voces originales de Johnny Depp (Rango), Abigail Breslin, Isla Fisher y Bill Nighy”.

Me Caigo de Risa

Univision transmitirá el show de comedia “Me Caigo de Risa” que es presentado por el comediante Faisy. En la edición de este sábado 16 de enero, David Zepeda Pirruris estarán como invitados especiales en donde cumplirán con rigurosos retos que divertirán a la audiencia.

“Me Caigo de Risa” es transmitido por Univision a las 4:00 PM, Hora del Este.

