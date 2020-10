¿Qué ver en TV? – Sábado 31 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “24 Hours To Live”, “Pompeii”, “X-Men: Days Of Future Past” y “Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows”

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

24 Hours To Live

La película protagonizada por Ethan Hawke, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un asesino profesional muere durante uno de sus trabajos, pero es devuelto a la vida por un día con el encargo de cumplir una importante misión. Tendrá entonces que formar equipo con la espía que lo asesinó para poder vengarse del poderoso sindicato criminal que acabó con la vida de su familia. Para conseguirlo sólo contará con 24 horas.”

Pompeii

La película protagonizada por Kit Harington, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Pompeya, año 79 d.C. Milo (Kit Harington), un esclavo convertido en gladiador, ve cómo a su amor, la joven Cassia (Emily Browning), la obligan a prometerse con Corvus (Kiefer Sutherland), un corrupto senador. Cuando el Vesubio entra en erupción amenazando con destruirlo todo, Milo intentará salvarla… mientras todo se derrumba.”

X-Men: Days Of Future Past

La película protagonizada por Hugh Jackman, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Los X-Men luchan por la supervivencia de la especie en una guerra que se desarrolla en épocas diferentes. Los personajes de la trilogía cinematográfica original de “X-Men” unen sus fuerzas a las que ellos mismos poseían en el pasado, cuando eran más jóvenes (tal y como aparecen en “X-Men: Primera generación”), para cambiar un importante acontecimiento histórico y librar una épica batalla que podría salvar nuestro futuro.”

Teenage Mutant Ninja Turtles: Out Of The Shadows

La película protagonizada por Megan Fox, será transmitida por Telemundo a la 1:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “En esta ocasión Las Tortugas Ninja vuelven a salir de las sombras para proteger la ciudad de Nueva York del malvado Shredder y sus nuevos aliados. Secuela de “Ninja Turtles (Las Tortugas Ninja)”.

