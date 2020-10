¿Qué ver en TV? – Domingo 18 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Sal y Pimienta” y la película “No manches, Frida”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “The Mummy”, “Rush Hour 3”, “The Condemned” y “The Last Airbender”.

Sal y Pimienta

“Sal y Pimienta”, uno de los programas de entretenimiento más sintonizados en la televisión de habla hispana, transmitirá un nuevo episodio con muchos más chismes y exclusivas con las celebridades más importantes del momento.

“Sal y Pimienta” se transmite hoy por Univision a las 10:30 PM, Hora del Este.

No manches, Frida

La película protagonizada por Ómar Chaparro, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El asaltante de bancos Zeki Alcántara (Omar Chaparro) sale de prisión decidido a recuperar un dinero enterrado en un terreno baldío. Pero descubre que en el sitio han levantado el gimnasio de una escuela llamada Frida Khalo, y Zeki acepta un trabajo de profesor sustituto.”

No Manches Frida Official Trailer 1 (2016) – Omar Chaparro, Martha Higareda Movie HDSubscribe to INDIE & FILM FESTIVALS: http://bit.ly/1wbkfYg Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt No Manches Frida Official Trailer 1 (2016) – Omar Chaparro, Martha Higareda Movie HD NO MANCHES FRIDA is a re-make of the German smash hit, “Fack ju Göhte” distributed… 2016-05-09T17:58:11Z

The Mummy

La película protagonizada por Brendan Fraser y Rachel Weisz, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Durante una batalla en Egipto, el legionario Rick O’Connell y un compañero descubren las ruinas de Hamunaptra, la ciudad de los muertos. Algún tiempo después vuelven al mismo lugar con una egiptóloga y su hermano. Allí coinciden con un grupo de estadounidenses, deseosos de correr aventuras, que acabarán provocando la resurrección de la momia de un diabólico sacerdote egipcio que intenta desesperadamente recuperar a su amada.”

La MoMiA (1999) Trailer Doblado Español Latino [Retro]Por que esta magnífica película se merece su tráiler doblado. 🙂 Disfruten del trailer de La Momia doblado por mi al Español Latino con el audio oficial del DVD. Mucho tiempo antes de la llegada de Cristo, por haber osado desafiar al faraón robándole a su joven amante, el sumo sacerdote de Tebas, Imhotep, es… 2016-12-04T01:30:21Z

Rush Hour 3

La película protagonizada por Chris Tucker, será transmitida por Telemundo a las 9:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El corazón de París esconde un secreto mortal. Al otro lado del mundo, en Los Ángeles, el embajador Han está a punto de divulgar ese secreto. Tiene en su poder información sobre los mecanismos internos de las Tríadas, el sindicato del crimen más poderoso y más conocido del mundo. El embajador ha descubierto la identidad de Shy Shen, elemento clave del vasto anillo del crimen, y está a punto de revelarlo al Tribunal Penal Mundial, hasta que la bala de un asesino lo silencia para siempre. Las Tríadas harán cualquier cosa para asegurarse de que sus secretos permanezcan enterrados, y solamente existe una esperanza para poder detenerlos… El detective Carter (Chris Tucker), del departamento de policía de Los Ángeles, y el inspector chino Lee (Jackie Chan) viajan a París para detener una conspiración criminal a nivel global y para salvar la vida de un viejo amigo: la hija del embajador Han: Soo Yung.”

The Condemned

La película protagonizada por Randy Orton, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un antiguo cazarrecompensas se encuentra envuelto en un renovado “Torneo de los Condenados”, en el que los convictos tienen que luchar a muerte unos contra otros como parte de un juego que se retransmite públicamente.”

The Condemned (2007) Official Trailer #1 – Steve Austin MovieSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt The Condemned (2007) Official Trailer #1 – Steve Austin Movie Jack Conrad is awaiting the death penalty in a corrupt Central American prison. He is "purchased" by a wealthy television producer… 2013-06-18T00:12:22Z

The Last Airbender

La película protagonizada por Noah Ringer, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Fantasía épica que adapta la serie “Avatar: The Last Airbender”. La nación del Fuego declara la guerra a las naciones del Aire, el Agua y la Tierra. Tras un siglo de lucha, no hay esperanza alguna de acabar con tanta destrucción. Aang (Noah Ringer), el más reciente sucesor del ciclo del avatar, el único con poder para controlar los cuatro elementos, tendrá que viajar hasta el Polo Norte para dominarlos y poner fin a la guerra. En esta aventura se unen a él Katara, una Maestra Agua, y su hermano Sokka. Durante su viaje serán perseguidos por el príncipe Zuko (Dev Patel), el cual intenta capturar al avatar para recuperar su honor.”

Airbender: El Último Guerrero – Trailer 2 HD en españolBasada en la enormemente exitosa serie animada de televisión de Nickelodeon, esta película de acción real está ambientada en un mundo en el que la civilización humana se divide en cuatro naciones: Agua, Tierra, Aire y Fuego. La Nación del Fuego está librando una guerra despiadada y opresiva contra las otras tres naciones. El héroe… 2010-07-02T11:44:08Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram