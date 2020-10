¿Qué ver en TV? – Sábado 24 de octubre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “End Of Days”, “Hotel Transylvania 2” y “Bleeding Steel”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

End Of Days

La película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Nueva York, 1979. En un hospital de Manhattan acaba de nacer Christine, una niña preciosa. Ese mismo día, en el Vaticano, un joven sacerdote le comunica al Papa que esa niña lleva la marca del Anticristo. En 1999, Jericho Cane, un ex-policía amargado, salva a Christine del asalto de unos ladrones. Desde entonces Cane será víctima de la persecución de terribles fuerzas sobrenaturales.”

El fin de los días (End of days, 1999) – Trailer VOTrailer en versión original de 'El fin de los días' ('End of Days'), dirigida por Peter Hyams en 1999 y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Gabriel Byrne, Robin Tunney y Kevin Pollak 2016-10-07T01:34:09Z

Hotel Transylvania 2

La película animada de Sony Pictures, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Todo parece mejorar en el Hotel Transilvania. La rígida norma establecida por Drácula de “sólo para monstruos” se ha suprimido y se aceptan también huéspedes humanos. Lo que preocupa al conde es que que su adorable nieto Dennis, medio humano y medio vampiro, no dé señal alguna de vampirismo. Aprovechando que Mavis ha ido a visitar a sus suegros humanos, Drácula recluta a sus amigos Frank, Murray, Wayne y Griffin para hacer que Dennis pase por un campamento de “entrenamiento de monstruos”. Lo que ignoran es que Vlad, el gruñón padre de Drácula, está a punto de llegar al hotel. Y cuando descubra que su bisnieto no es de sangre pura y que los humanos pueden frecuentar el establecimiento las cosas se complicarán. Secuela de Hotel Transilvania (2012).”

HOTEL TRANSILVANIA 2. Tráiler Final en español HD. Ya en cines¡La pandilla de Drácula está de vuelta para una nueva, monstruosa y divertida aventura en Hotel Transilvania 2. Suscríbete a nuestro canal de Youtube para conocer todas las nuevas aventuras de los monstruos más divertidos de Hotel Transilvania 2: https://www.youtube.com/user/EspacioSony?sub_confirmation=1 Página web de Hotel Transilvania 2: http://www.HotelTransilvania2.com Todo parece estar cambiando a mejor en el… 2015-06-17T15:04:25Z

Bleeding Steel

La película protagonizada por Jackie Chan, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un agente de las fuerzas especiales lucha para proteger a una joven de una siniestra banda criminal, pero siente una misteriosa conexión con ella, como si se conocieran de otra vida.”

Bleeding Steel (2018 Movie) Official Trailer – Jackie ChanIn an action-packed drama reminiscent of ‘80s techno-sci-fi thrillers, Jackie Chan stars as Lin, a police inspector in modern Hong Kong. While tracking down a deranged, mecha-enhanced villain, Lin discovers that a geneticist’s lost bio-chemical invention has been surgically implanted into his missing daughter. With the help of a young hacker, Lin connects the dots… 2018-05-17T13:59:34Z

