¿Qué ver en TV? – Sábado 19 de diciembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y las películas “Empire”, “Assassination Games”, “The Adjustment Bureau”, “Hit and Run” e “Inside Out”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Noticias Telemundo Fin de Semana

Telemundo informará sobre el acontecer más noticioso durante el fin de semana en una transmisión especial de Noticias Telemundo que se transmite hoy por la importante cadena televisiva de habla hispana.

“Noticias Telemundo Fin de Semana” es transmitido hoy a las 6:30 PM, Hora del Este.

Empire

La película protagonizada por John Leguizamo, será transmitida por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Víctor Rosa (John Leguizamo), un joven y carismático gangster latino para el que el dinero lo puede todo y que se jacta de ser un joven empresario según el modelo de Rockefeller, Carnagier o Gates, vive del éxito del negocio de los “fármacos de la calle”, un imperio construido a partir de una mezcla especial de heroína a la que denomina “EMPIRE”. La bella prometida de Víctor, Carmen (Delilah Cotto), cursa estudios en la universidad, donde hace amistad con otra de las estudiantes, Trish (Denise Richards). Cuando Trish presenta a Carmen y Víctor a su novio, inversionsita en Wall Street y consejero financiero Jack (Peter Sargaard) en el transcurso de una selecta fiesta en un elegante ático, los dos jóvenes descubren que tienen muchas cosas en común. Cuando Jack le ofrece a Víctor participar en sus transacciones bursátiles, éste lo interpreta inmediatamente como una posible salida de la violencia callejera, una vía para lograr el sueño americano y escaparse de su pasado criminal y el dinero fácil e ilegal de las violentas calles del Bronx, la última una oportunidad para entrar en el paraíso de los negocios legales, donde le espera el dinero limpio y el estilo de vida sofisticado del Soho. Pero mientras intenta comprar su salida, Víctor se da cuenta de que las viejas ataduras no son tan fáciles de romper, y que el precio de entrar en la legalidad es muy superior a lo que jamás habría imaginado. Ahora dos mundos chocan”.

Empire (2002) Official Trailer #1 – John Leguizamo Movie HDSubscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: http://goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Empire (2002) Official Trailer #1 – John Leguizamo Movie HD A successful South Bronx drug dealer turns his back on his roots and gives money to a Wall Street broker to… 2012-11-28T00:00:29Z

Assassination Games

La película protagonizada por Jean-Claude Van Damme y Scott Adkins, será transmitida por Telemundo a las 9:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Dos asesinos rivales, los mejores del mundo, pero desconocidos el uno al otro, tendrán que unir sus fuerzas para luchar en contra de un cartel de la droga apoyado por la DEA”.

Assassination Games TrailerAssassination Games Bande Annonce Avec Jean Claude Van Damme & Scott Adkins. 2011-07-04T13:03:59Z

The Adjustment Bureau

La película protagonizada por Matt Damon y Emily Blunt, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “El día de las elecciones al Senado, el joven y carismático político David Norris (Matt Damon) conoce a Elise Sellas (Emily Blunt), una guapa bailarina de ballet que altera completamente su vida. Cuando Norris empieza a sospechar que ciertas fuerzas sobrenaturales intentan separarlos, tratará de averiguar las causas”.

DESTINO OCULTO – Trailer HDESTRENO: 4 de Marzo de 2011 David Norris (Matt Damon) es un ambicioso político a punto de conseguir un asiento en el Senado de Estados Unidos, cuando conoce a la guapa bailarina de danza contemporánea Elise Sellas (Emily Blunt), una mujer totalmente diferente de todas las que ha conocido hasta ahora. No tarda en darse… 2011-02-10T18:19:44Z

Hit and Run

La película protagonizada por Kristen Bell y Dax Shepard, será transmitida a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “La película se centra en un ex-piloto de fugas (Shepard) que evade el programa de protección de testigos con el fin de llevar a su novia (Bell) a Los Ángeles para que ésta pueda hacerse con el trabajo de su vida. Sin embargo, tanto las autoridades pertinentes como los integrantes de su antigua banda, comandados por el personaje de Cooper, se enterarán de su reaparición en la escena pública y y dará comienzo a una persecución sin freno”.

FUGA EXPLOSIVA (Hit & Run) – Tráiler españolEstreno VOD 30/01/2015 2015-02-05T12:30:46Z

Inside Out

La película animada de Walt Disney Pictures, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. Aunque su vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que existir la Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y Tristeza se mezclen en una peligrosa aventura que dará un vuelco al mundo de Riley”.

Intensa-mente: Nuevo Tráiler Oficial (Doblado)#IntensaMente Síguenos en Facebook: http://www.facebook.com/peliculasdisney Sitio Oficial: http://www.disneylatino.com/peliculas ¡Haz click en "Suscribirse" para ser el primero en ver los nuevos videos de Walt Disney Studios! ¿Alguna vez has mirado a alguien y te has preguntado qué estará ocurriendo dentro de su cabeza? ¡La nueva película original de Disney•Pixar se aventura en la mente humana para… 2015-05-26T16:00:13Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram