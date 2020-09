¿Qué ver en TV? – Sábado 26 de septiembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de “Noticias Telemundo: Fin de Semana” y de las películas “The Condemned 2”, “Kung Fu Panda 3”, “Inside Man” y “Shockwave”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

The Condemned 2

La película protagonizada por Randy Orton, será transmitida por Telemundo a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un antiguo cazarrecompensas se encuentra envuelto en un renovado “Torneo de los Condenados”, en el que los convictos tienen que luchar a muerte unos contra otros como parte de un juego que se retransmite públicamente”.

The Condemned 2 – Tráiler (Subtitulada)Randy Orton y Eric Roberts le prenden fuego a un polvorín de acción en esta explosiva secuela de Los condenados. Después de una misión fallida para capturar al líder de una red mortífera de apuestas, el cazador de recompensar Will Tanner se convierte en la presa: un blanco humano en un juego en el que… 2016-01-18T06:00:07Z

Kung Fu Panda 3

La película animada, será transmitida por Telemundo a las 2:55 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Tercera película de la saga “Kung Fu Panda”, en la que Po deberá hacer frente a dos desafíos épicos: uno, de origen sobrenatural; el otro, muy cerca de su hogar, con la aparición del que dice ser su padre biológico”.

Kung Fu Panda 3 | Official Trailer #1KUNG FU PANDA 3 LOOK FOR IT ON BLU-RAY, DVD & DIGITAL HD [BUY NOW ON ITUNES] – http://apple.co/1WtIdyN In 2016, one of the most successful animated franchises in the world returns with its biggest comedy adventure yet, KUNG FU PANDA 3. When Po's long-lost panda father suddenly reappears, the reunited duo travels to a… 2015-06-18T15:00:00Z

Inside Man

La película protagonizada por Denzel Washington y Clive Owen, será transmitida por Telemundo a las 12:55 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Duelo entre un duro policía (Denzel Washington) y un inteligente atracador (Clive Owen) durante un tenso secuestro con rehenes en un banco de Manhattan. De repente, aparece una tercera persona que ha sido contratada por el influyente propietario del banco (Christopher Plummer). Se trata de Madaline (Jodie Foster), una poderosa bróker que tiene una agenda secreta”.

Plan Oculto – Tráiler(VE)Denzel Washington, Clive Owen y Jodie Foster protagonizan este thriller policiaco repleto de acción y suspense. Un policía duro (Washington), un inteligente ladrón de bancos (Owen) y una negociadora implacable (Foster) son el combustible de esta trama de persecución entre el gato y el ratón llena de sorpresas ocultas y explosivas. Prepárate para esta palpitante… 2012-04-04T18:28:34Z

Shockwave

La película protagonizada por Andy Lau, será transmitida por Telemundo a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Cuando un terrorista experto en explosivos se hace con el control de un tunel en Hong Kong, amenaza con asesinar a cientos de rehenes si no se cumplen sus exigencias”.

Shock Wave – TrailerAls Bombenentschärfungsexperte in Hongkong sieht sich der erfahrene Cheung (Andy Lau) einer Bedrohung unvorstellbarer Ausmaße gegenüber: Mit riesigen Mengen an Sprengstoff haben rücksichtslose Kriminelle mehrere Anschläge verübt und nun hunderte Bürger im viel genutzten Cross-Harbour-Tunnel als Geiseln genommen. Und es kommt noch schlimmer: Denn deren Anführer Blast (Jiang Wu) hat noch eine Rechnung mit Cheung… 2018-02-12T14:56:41Z

