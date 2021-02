¿Qué ver en TV? – Domingo 28 de febrero

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión de “Noticiero Univision: Fin de Semana” y las películas “X-Men: Apocalypse” y “Happy Feet”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las películas “Americano” y “Out Of Time”.

Noticiero Univision: Fin de semana

Univision transmitirá la información más importante y actualizada de lo sucedido en el mundo durante el fin de semana.

“Noticiero Univision: Fin de semana” es transmitido hoy por Univision a las 6:30 PM, Hora del Este.

Happy Feet

La película animada de Warner Bros, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Comedia familiar que narra la historia de unos pingüinos en la Antártida. Para atraer a su pareja los pingüinos deben entonar una canción, pero uno de ellos no sabe cantar, pero es un gran bailarín de claqué”.

Happy Feet 2 – Trailer final en españolMás Info trailersyestrenos.es Secuela de 'Happy Feet: Rompiendo el hielo' de 2006, ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Estreno en España: 2 de Diciembre de 2011 (El trailer pertenece a la productora y distribuidora de la película y ha sido subido sin ánimo de lucro). 2011-11-08T18:58:37Z

X-Men: Apocalypse

La película de Marvel Entertainment, será transmitida por Univision a las 8:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Desde el inicio de los tiempos Apocalipsis, el mutante más poderoso que ha existido nunca, era adorado como un dios mientras acumulaba los poderes del resto de mutantes convirtiéndose en un ser inmortal. Tras miles de años dormido, despierta en un mundo que no le gusta y por ello recluta un equipo, encabezado por Magneto, para acabar con toda la humanidad y crear un nuevo orden mundial. Pero el Profesor X, con la ayuda de Mística, se unirá a un grupo de jóvenes mutantes para tratar de detener al mayor enemigo contra el que se hayan enfrentado jamás”.

X- Men: Apocalipsis | Trailer Oficial subtituladoTras el aclamado éxito mundial de X- Men: Día del Futuro Pasado, el director Bryan Singer regresa con X- MEN APOCALIPSIS. Desde la oscuridad del mundo, fue adorado como un dios. Apocalipsis, el primer y más poderoso mutante del universo X- Men de Marvel, acumulando muchos poderes de otros mutantes, se convirtió en inmortal e… 2015-12-11T14:00:36Z

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 6:55 PM, Hora del Este.

Americano

La película protagonizada por Mathieu Demy y Salma Hayek, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Incapaz de hacer frente a la muerte de su madre, Martin decide irse a Tijuana en busca de Lola, una mexicana que conoció de pequeño y que ocupaba un lugar especial en la vida de su madre. Finalmente la encontrará en el “Americano”, un club privado donde Lola actúa como stripper todas las noches. Debut en la dirección del actor Mathieu Demy, hijo del cineasta Jacques Demy”.

Americano Official Trailer #1 (2012) – Salma Hayek Movie HDSubscribe to TRAILERS: bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: bit.ly/H2vZUn Americano Official Trailer #1 (2012) – Salma Hayek Movie HD AMERICANO, Mathieu Demy's directorial debut, is both an homage tohis famous parents, filmmakers Agnes Varda and Jacques Demy, and a work thatstands entirely on its own. A deeply moving drama about inheritance andlegacy that deftly mines… 2012-06-11T22:33:37Z

Out Of Time

La película protagonizada por Denzel Washington, será transmitida por Telemundo a las 4:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Matt Lee Whitlock (Denzel Washington), el jefe de policía de la pequeña ciudad de Banyan Key, en Florida, es apreciado por sus colegas y querido por sus vecinos. Pero cuando la ciudad se ve conmocionada por un doble homicidio, se da cuenta de que debe resolver el crimen antes de que él mismo se convierta en sospechoso. Su investigación de los hechos deberá ir por delante de la de sus propios compañeros del cuerpo”.

Out of Time Official Trailer #1 – Denzel Washington Movie (2003) HDSubscribe to TRAILERS: bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: bit.ly/H2vZUn Subscribe to CLASSIC TRAILERS: bit.ly/1u43jDe Like us on FACEBOOK: goo.gl/dHs73 Follow us on TWITTER: bit.ly/1ghOWmt Out of Time Trailer – Directed by Carl Franklin and starring Denzel Washington, Dean Cain, John Billingsley, Robert Baker, Alex Carter. Matt Lee Whitlock, respected chief of police in small Banyan… 2012-10-05T19:48:44Z