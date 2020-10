¿Qué ver en TV? – Sábado 17 de octubre

View this post on Instagram

El medicamento antiviral Remdesivir, considerado unos de los tratamientos más prometedores contra el covid-19, resulta ser poco efectivo para prevenir la muerte por esta enfermedad, de acuerdo con un estudio respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El medicamento "parece tener poco o ningún efecto en los hospitalizados por covid-19, como indican los índices de mortalidad, de inicio de asistencia respiratoria o de duración de estancia hospitalaria", explica este estudio, publicado en la página web de la OMS. El Remdesivir formó parte del tratamiento que se le administró al presidente Donald Trump tras haberse contagiado con el coronavirus. Este es uno de los varios medicamentos revisados por este amplio estudio que abarcó a más de 11,000 pacientes en 30 países. 👆🏽 Conoce más de esta noticia en el link de nuestra biografía. #Remdesivir #covid19 #trump #oms