¿Qué ver en TV? – Domingo 27 de septiembre

El anhelado fin de semana ha llegado y con el la oportunidad de quedarnos en casa para disfrutar con calma de un tiempo frente a la TV. Por esta razón, hemos preparado una selección especial de los mejores programas de televisión que puedes disfrutar en familia en la comodidad de tu hogar.

Hoy, la cadena Univision tiene en sus pantallas la transmisión del programa de citas “Enamorándonos” y la película “Catwoman”. Mientras que en la cadena Telemundo encontrarás la transmisión de las eliminaciones de “Exatlón Estados Unidos” y las películas “The Expendables 3” y “Set Up”.

Enamorándonos

El show televisivo de citas de Univision, presentado por los talentosos Rafael Araneda y Ana Patricia Gámez, será transmitido por la cadena televisiva a las 7:00 PM, Hora del Este.

“Enamorándonos” se centra en encontrar el verdadero amor entre 24 participantes de diferentes edades.

Catwoman

La película protagonizada por Halle Berry, será transmitida por Univision a las 12:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Patience Philips (Halle Berry) trabaja como diseñadora gráfica para una empresa de cosméticos, dirigida por el despótico George Hedare (Lambert Wilson) y su esposa, la supermodelo Laurel (Sharon Stone). Se entera por casualidad de un terrible secreto sobre un revolucionario producto de belleza que está a punto de ponerse a la venta y es eliminada por unos sicarios. Sin embargo, misteriosamente, vuelve a la vida con unas cualidades y una fuerza extraordinaria. Se convierte entonces en “Catwoman” y prepara su venganza con la ayuda de la enigmática Ophelia Powers (Frances Conroy). Pero su doble vida complica su relación con el apuesto detective Tom Lone (Benjamin Bratt).”

Catwoman (2004) Official Trailer – Halle Berry, Sharon Stone Movie HDSubscribe to CLASSIC TRAILERS: http://bit.ly/1u43jDe Subscribe to TRAILERS: http://bit.ly/sxaw6h Subscribe to COMING SOON: http://bit.ly/H2vZUn Like us on FACEBOOK: http://bit.ly/1QyRMsE Follow us on TWITTER: http://bit.ly/1ghOWmt Catwoman (2004) Official Trailer – Halle Berry, Sharon Stone Movie HD A shy woman, endowed with the speed, reflexes, and senses of a cat, walks a thin line between criminal and… 2014-04-11T05:50:56Z

Exatlón Estados Unidos

Telemundo transmitirá un épico episodio de eliminación de uno de las competencias más vistas en la actualidad en la televisión de habla hispana, Exatlón Estados Unidos.

El equipo azul se enfrentará al equipo rojo y sólo los más capacitados podrán salir airosos de la etapa de eliminación.

“Exatlón Estados Unidos” se transmite hoy por Telemundo a las 7:00 PM, Hora del Este.

The Expendables 3

La película protagonizada por Sylvester Stallone, será transmitida por Telemundo a las 3:30 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Gira en torno a la aparición de Stonebanks, el otro fundador del grupo conocido como Los Mercenarios, en la vida de Barney. Sus caminos se separaron cuando este se convirtió en traficante de armas, por lo que Barney se vio obligado a intentar matarle. Los Mercenarios se enfrentarán a este villano mientras se debaten entre las viejas y las nuevas tácticas de combate.”

Los mercenarios 3 – Trailer final en español (HD)Más Info http://www.trailersyestrenos.es Sinopsis: Barney y compañía tendrán que enfrentarse a Conrad Stonebanks, quien años atrás fue uno de los fundadores del equipo que ahora lidera el citado Barney. Sin embargo, este último se vio obligado a matarlo cuando se convirtió en un despiadado traficante de armas. Obviamente, Stonebanks sobrevivió, de ahí que ahora quiera… 2014-07-01T15:46:18Z

Set Up

La película protagonizada por Bruce Willis, será transmitida por Telemundo a las 2:00 PM, Hora del Este.

Sinopsis: “Un grupo de amigos planea con éxito el robo de unos diamantes, pero no cuentan con que uno de ellos los traicionará. Sonny (50 Cent), uno de los supervivientes, no descansará hasta vengarse de quien le traicionó. Mientras tanto, la mafia, encabezada por el señor Biggs (Bruce Willis), aparece en escena, reclamando el control sobre la ciudad.”

VideoVideo related to ¿qué ver en tv? – domingo 27 de septiembre 2020-09-27T00:15:19-04:00

Sigue a AhoraMismo en Instagram