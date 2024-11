¿Cuál fue el problema entre Marc Anthony y La India tras “Vivir lo Nuestro”?

Los fanáticos se llevaron una gran sorpresa al volver a ver a Marc Anthony y La India juntos interpretando “Vivir lo Nuestro” en los Grammy Latinos. Después de 30 años, los salseros volvieron a unir fuerzas para cantar a todo pulmón uno de los temas favoritos de sus seguidores.

Nunca se imaginaron que volverían a ver a Marc Anthony y a La India juntos otra vez después de haberse distanciado por décadas.

Durante la ceremonia de este año, Marc Anthony realizó un tributo especial a la salsa bajo la dirección musical de Sergio George con apariciones de artistas como Grupo Niche, Tito Nieves y Óscar de León. Quizás la sorpresa más inesperada fue cuando La India se unió a Marc Anthony para cantar su éxito “Vivir Lo Nuestro” al final de la actuación. “Vivir Lo Nuestro”, lanzado originalmente en 1994, es una de las colaboraciones más populares de los artistas. Sin embargo, desde su lanzamiento, los artistas han pasado por una mala racha, lo que hizo que este reencuentro fuera aún más especial.

¿Por qué se pelearon tras lanzar juntos “Vivir lo Nuestro”?

Mucho se ha dicho del distanciamiento entre La India y Marc Anthony. Por su lado, La India dijo en 2005 que su distanciamiento con Marc Anthony se debió a que el salsero se le había subido la fama a la cabeza y no supo cómo manejarla después de lanzar “Vivir lo Nuestro”.

La India dijo que era hasta imposible comunicarse con él, por lo que llevan muchos años sin hablarse. Según ella, Marc Anthony se creía un “Dios”. Durante una entrevista con Escándalo TV (Telemundo) en 2005, La India dijo “que creía que volvería a trabajar con él, aunque espera que algún día Marc Anthony se dé cuenta de lo que hace y vea a quiénes realmente tiene a su lado”. Y agregó: “Cuando se te bajen los humos y cuando quieras cantarle al pueblo, yo estará cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”.

Marc Anthony no hizo ningún comentario hasta el 2014. Durante una gira en Colombia, Marc dijo que “Vivir lo Nuestro es uno de mis temas favoritos. “Esta canción la grabé con una tipa medio rara, que no me cae demasiado bien, [pero] la canción es una de mis favoritas, la tipa ya no sé”, expresó Marc durante una gira por Colombia.

La India confirmó en Premios Juventud que ya había terminado la riña con Marc Anthony

Durante la alfombra roja de los Premios Juventud, La India confirmó que ya había limado asperezas con Marc Anthony. “Me siento orgullosa de él porque él ha hecho muchas cosas grandes y se merece que yo lo siga apoyando.