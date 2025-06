Primavera Sound: Barcelona 2025 EN VIVO: ¿Cómo ver el Livestream?

Ya está de regreso el increíble festival Primavera Sound: Barcelona 2025, que dura tres días, desde el 5 hasta el 7 de junio. Así es, en este evento disfrutarás de tres días llenos de música de superestrellas globales y artistas emergentes del pop, hiphop, electrónica y música alternativa.

No importa donde estes. Primavera Sound se transmitirá en directo en todo el mundo a través de los canales de Amazon Music en Twitch y Prime Video. Lo que quiere decir que los fans de la música podrán disfrutar de las actuaciones en directo de artistas como: Aminé, Beabadoobee, Carolina Durante, Chappel Roan, Charli xcx & Troye Sivan present SWEAT, Christian Lee Hutson, Ciutat, CMAT, Confidence Man, Denzel Curry, feeble little horse, FKA Twigs, Floating Points, Fontaines D.C., entre otros por confirmar.

La transmisión comenzará a la 1:30pm ET/12:30pm CT/10:30am PT de cada día en los canales de Amazon Music en Twitch y Prime Video, lo que permitirá a los aficionados a la música contagiarse del espíritu del festival y disfrutar de actuaciones únicas, entrevistas con artistas y contenidos exclusivos entre bastidores.

En esta edición, el escenario Amazon Music volverá a acoger un impresionante cartel de artistas y bandas durante todo el fin de semana, incluyendo artistas como Parcels, Stereolab y Turnstile. Además, la banda estadounidense de rock indie, Momma, rinde tributo a Elliott Smith con una versión Amazon Music Original de “Christian Brothers” que interpretarán por primera vez en Europa en el Primavera Sound. La banda comentó sobre el tema, el cual ya está disponible en exclusiva en Amazon Music; “Es la primera canción que empezamos a versionar juntos cuando empezamos a tocar música en el instituto. Ha sido un elemento básico para nosotros y representa una especie de vínculo entre nosotros que hemos sido capaces de mantener durante 10 años. Es nuestra canción favorita de Elliott Smith, así que pensamos en darle la atención adecuada para versionarla como siempre hemos querido”.

Los artistas confirmados

Los fans música de todo el mundo podrán disfrutar de las presentaciones en directo de artistas como: Aminé, Beabadoobee, Carolina Durante, Chappel Roan, Charli xcx & Troye Sivan present SWEAT, Christian Lee Hutson, Ciutat, CMAT, Confidence Man, Denzel Curry, feeble little horse, FKA Twigs, Floating Points, Fontaines D.C., Glass Beams, HAIM, Hinds, Idles, Jamie xx, Judeline, Kim Deal, La Casa Azul, MJ, Lenderman, Parcels, Sabrina Carpenter, Spiritualized, Stereolab, The Hard Quartet, TV on the Radio, Waxahatchee, Wet Leg, Wolf Alice y Yoasobi, entre otros por confirmar

Haz clic aquí para el livestream de Primavera Sound: Barcelona 2025.