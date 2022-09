Emmy 2022: ¿Dónde se llevará a cabo la entrega de los premios?

Los premios Emmy, que reconocen la excelencia de toda la programación televisiva de los Estados Unidos en el horario prime time, viene en su 74a versión con todo un despliegue en su gala ceremonial.

Luego de dos años de la pandemia del COVID-19 que restringió la presencialidad en el evento, este año los considerados “Oscar” de la pantalla chica, se realizaran el próximo lunes 12 de septiembre en horas de la noche, a partir de las ocho, hora local de la ciudad de Nueva York.

The party is just getting started! 🎉 Tune in on Monday, Sept. 12 at 8 PM ET/ 5 PM PT to watch the 74th #Emmy Awards LIVE hosted by @KenanThompson on @NBC and @PeacockTV! #Emmys2022 pic.twitter.com/7LT08qDbWf — Television Academy (@TelevisionAcad) September 6, 2022

A diferencia de otras ceremonias de premiación que tienen un escenario definido para la entrega de sus galardones, los Emmy Awards a veces cambian de locación para extender su alfombra roja. Eso sí, la ciudad protagonista del evento sigue siendo la ciudad de Los Ángeles, California.

Para esta edición el escenario escogido es el Microsoft Theatre de Los Ángeles, recinto que desde que se inauguró el 18 de octubre del 2007, ha sido seleccionado como sede para la entrega de grandes premios dentro de la industria del entretenimiento, como los American Music Awards, los premios ESPY, los Game Awards, los premios MTV, entre otros.

El Microsoft Theater

Anteriormente denominado el Nokia Theater, cambio su nombre en el año 2015 cuando la prestigiosa empresa Microsoft adquirió sus derechos, al comprar la empresa de celulares, renombrándolo desde entonces como el Microsoft Theater, según Winphonemetro.

En su momento, según Xataka, Lee Zeidman, presidente de Microsoft Theater, dijo:

“Estamos orgullosos de tener de nuestro lado a una de las marcas más grandes y reconocidas del mundo. Mientras la tecnología continua transformando el negocio del entretenimiento, no se me ocurre un mejor aliado como Microsoft para que nos ayude a crear una experiencia aún mejor para nuestros fanáticos, tanto afuera como adentro del escenario”.

La historia del teatro comenzó cuando Anschutz Entertainment Group encargó en 2002 a la ELS Architecture and Urban Design de Berkeley, en California, la construcción del lugar.

Este recinto, se ubicó en el complejo de entretenimiento LA Live, en el Centro de Los Ángeles, California, contando con una capacidad de 7.100 espectadores para eventos teatrales, y de 2.300 para asistentes a conciertos, propósito principal del teatro. El primer evento programado en este escenario fue un concierto del grupo The Eagles, y luego el de The Dixie Chicks el 18 de octubre de 2007, informó El Diario NY.

En adelante artistas como Katy Perry, Juan Gabriel, Aretha Franklin, Ed Sheeran, Kanye West, Marc Anthony, Sesame Street Live, John Legend, The Avett Brothers, Neil Young, Kelly Clarkson, Nicki Minaj, Juanes y Cat Stevens, hicieron su aparición en este maravilloso lugar.

El Microsoft Theater como parte del complejo LA LIVE, según El Mundo Boston, ofrece un espacio de 12 mil pies cuadrados de áreas VIP y hospitalidad, 10 camerinos, además de un estado del arte de la tecnología tan atractivo para los artistas como para los espectadores.

Ahora bien, para estos Emmy, ¿qué músicos tendrán el honor de aparecer dentro de la lista de nominados a llevarse una estatuilla?

Entre los nominados hay varios cantantes que hicieron programas para televisión y que podrían llevarse algún galardón de esta velada.

Tonny Bennet y Lady Gaga One last time: “An evening with Lady Gaga & Tonny Bennett”, un especial de CBS con el concierto de despedida del legendario músico recibió cuatro nominaciones entre las que se destaca mejor programa de variedades pre-grabado y mejor dirección de un programa de variedades.

Adele : La artista británica compite con el especial de televisión de CBS, “One Night Only’, que fue lanzado el 14 de noviembre del año pasado, y en el que la artista cantó por primera vez algunas canciones contenidas en su nuevo disco ’30’, el cual rompió varios récords de reproducción.

Este concierto, recibió cinco nominaciones: mejor especial de variedades pre-grabado, mejor dirección para un programa de variedades, mejor dirección de iluminación para un evento de variedades, mejor dirección técnica para un programa de variedades y mejor mezcla de sonido para un programa de variedades, informó Shock.

El concierto de Adele competirá con especiales como: “Dave Chappelle: The Closer”, “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts”, “Norm Macdonald: Nothing Special” y “One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga”.

Bloody hell I’m pleased as punch! Thank you Ben for dropping this round to me this afternoon!! Trust me to officially have an EGO 🤣 Thank you so much @TelevisionAcad I’m so so honored to receive this. pic.twitter.com/8viAcENNS9 — Adele (@Adele) September 5, 2022

Britney Spears: La diva del pop aparece indirectamente porque está nominado Controlling Britney Spears (New York Times Presents) en la categoría de Documental o Especial de No-ficción.

Compite, con We Feed People de World Central Kitchen, The Tinder Swindler de Netflix, Lucy and Desi de Amazon, y George Carlin’s American Dream de HBO.

Zendaya, por su parte, recibió por segunda vez en su vida la nominación a Mejor Actriz Protagónica en Serie Dramática, por Euphoria. Aquella primera vez lo ganó. Además, recibió dos nominaciones por Música Original y Letras de canciones que co-compuso con Labrinth (I’m tired) y Dominic Fike (Elliot’s Song), según Clarín.

Last weekend’s Creative Arts #Emmys were a blast!! 💫 Which win were you most excited to see? 😍 #Emmys2022 pic.twitter.com/NCQ9fTEwyy — Television Academy (@TelevisionAcad) September 6, 2022

Donald Glover, conocido como Childish Gambino, ganador de un Emmy anteriormente, esta vez compite en la categoría de comedia como el Mejor Actor Protagónico de la serie Atlanta.

Super Bowl 2022: El show de entretiempo de este encuentro deportivo, es la tercera vez consecutiva que está en la lista para llevarse un premio Emmy. En el 2020 Jennifer López y Shakira fueron las estrellas del concierto, pero no lograron ganarse el galardón.

Esta vez, protagonizado por Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem, Kendrick Lamar y 50 Cent, tiene cinco nominaciones: mejor especial de variedades en vivo, mejor dirección musical, mejor mezcla de sonido para un programa de variedades en vivo, mejor producción de diseño y mejor dirección para un programa de variedades, informó Publimetro.

