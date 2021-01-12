Premio Lo Nuestro 2021 son en febrero: Fecha y Hora

La edición número 33 de Premio Lo Nuestro se celebrará el próximo jueves 18 de febrero desde el AmericanAirlines Arena de la ciudad de Miami, Florida. La ceremonia de premiación será transmitida por Univision a partir de las 7:00 PM, Hora del Este.
El cantante J Balvin es el artista más nominado en la edición de este año de Premio Lo Nuestro con un total de 14 nominaciones en las 34 categorías.
Alejandro Fernández, Bad Bunny, Camilo, Christian Nodal, J Balvin, Karol G, Maluma, Natti Natasha, Ozuna y Sebastián Yatra compiten en la importante categoría “Artista Premio Lo Nuestro Del Año”.
Hasta el momento, Univision no ha dado a conocer los nombres de las personalidades que estarán conduciendo Premio Lo Nuestro 2021. Lo que sí es un hecho es que la cadena televisiva confirmó el regreso de la popular alfombra magenta en el programa de antesala “Noche de Estrellas”.
Entre las novedades para la edición número 33 de Premio Lo Nuestro destaca que se han agregado cuatro categorías nuevas para reflejar la creciente popularidad de la música latina. Las cuatro categorías son: “Álbum del Año en Pop”, “Álbum del Año en Música Urbana”, “Álbum del Año en Música Regional Mexicana y “Canción de Cumbia del Año en Música Regional Mexicana”
Las nominaciones de este año de Premio Lo Nuestro se enfocan en un periodo de elegibilidad del 1 de octubre de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
Dadas las circunstancias que impone el COVID-19 en este momento, Univision y sus equipos de producción cumplirán con pautas y estrictas restricciones, en total conformidad con las recomendaciones de las autoridades locales y de salud pública para realizar el show de este año de una manera segura para evitar posibles contagios con el virus.
El show de la edición número 33 de Premio Lo Nuestro incluirá homenajes y momentos especiales para todos los fans en una ceremonia que unirá a la comunidad hispana con música, cultura y esperanza.
Los fanáticos de los artistas nominados a la importante ceremonia de premiación pueden votar en las diversas categorías de manera online a través del sitio web oficial de Premio Lo Nuestro hasta el lunes, 25 de enero a la medianoche.
Premio Lo Nuestro es el programa de premiación de más larga trayectoria de la música latina en Estados Unidos y el primer programa de premios musicales en 2021 en las cadenas televisivas de habla hispana.
Lista completa de nominados a Premio Lo Nuestro 2021
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
1. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. BAD BUNNY
3. CAMILO
4. CHRISTIAN NODAL
5. J BALVIN
6. KAROL G
7. MALUMA
8. NATTI NATASHA
9. OZUNA
10. SEBASTIÁN YATRA
Álbum Del Año
1. ALTER EGO – PRINCE ROYCE
2. AYAYAY! – CHRISTIAN NODAL
3. COLORES – J BALVIN
4. DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO – LOS ÁNGELES AZULES
5. GUÁRDAME ESTA NOCHE – EL FANTASMA
6. HECHO EN MÉXICO – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
7. MÁS CARO, QUE AYER – GERARDO ORTIZ
8. MÁS FUTURO QUE PASADO – JUANES
9. PAPI JUANCHO – MALUMA
10. YHLQMDLG – BAD BUNNY
Canción Del Año
1. ADMV – MALUMA
2. BONITA – JUANES & SEBASTIÁN YATRA
3. CARITA DE INOCENTE – PRINCE ROYCE
4. FANTASÍA – OZUNA
5. FAVORITO – CAMILO
6. KEII – ANUEL
7. LA MEJOR VERSIÓN DE MI (REMIX) – NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS 8. MORADO – J BALVIN
9. SÓLO TÚ – CALIBRE 50
10. TUSA – KAROL G & NICKI MINAJ
Artista Revelación Femenino
1. CHESCA
2. EMILIA
3. NATHY PELUSO
4. NICKI NICOLE
5. YENNIS
Artista Revelación Masculino
1. CAMILO
2. JAY WHEELER
3. NATANAEL CANO
4. NETO BERNAL
5. RAUW ALEJANDRO
Remix Del Año
1. CARAMELO (Remix) – OZUNA, KAROL G & MYKE TOWERS
2. DJ NO PARE (Remix) – JUSTIN QUILES, NATTI NATASHA, FARRUKO FT. ZION, DALEX & LENNY TAVÁREZ
3. HAWÁI (Remix) – MALUMA & THE WEEKND
4. LA CAMA (Remix) – LUNAY, MYKE TOWERS, OZUNA, CHENCHO CORLEONE & RAUW ALEJANDRO
5. LA JEEPETA (Remix) – NIO GARCIA, ANUEL, MYKE TOWERS, BRRAY & JUANKA
6. LA MEJOR VERSIÓN DE MI (Remix) – NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS
7. PORFA (Remix) – FEID, JUSTIN QUILES, J BALVIN FT. MALUMA, NICKY JAM & SECH
8. RELACIÓN (Remix) – SECH, DADDY YANKEE, J BALVIN FT. ROSALÍA & FARRUKO
9. TATTOO (Remix) – RAUW ALEJANDRO & CAMILO
10. YO NO SÉ (Remix) – MATI GÓMEZ, NICKY JAM & REIK
Colaboración “Crossover” Del Año
1. HAWÁI (Remix) – MALUMA & THE WEEKND
2. MAMACITA – BLACK EYED PEAS, OZUNA & J. REY SOUL
3. ME GUSTA – ANITTA, CARDI B & MYKE TOWERS
4. ME QUEDARÉ CONTIGO – PITBULL & NE-YO FT. LENIER & EL MICHA
5. QUÉ MALDICIÓN – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG
6. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) – BLACK EYED PEAS & J BALVIN
7. SUBELO (FURTHER UP) – STATIC & BEN EL, PITBULL & CHESCA
8. TKN – ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
9. TUSA – KAROL G & NICKI MINAJ
10. UN DÍA (ONE DAY) – J BALVIN, DUA LIPA, BAD BUNNY FT. TAINY
Video Del Año
1. BOOGALOO SUPREME – VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CUANDO ESTÉS AQUÍ – PABLO ALBORÁN
3. DESPUÉS DE TODO – YORDANO
4. EN CANTOS – ILE & NATALIA LAFOURCADE
5. FOR SALE – CARLOS VIVES & ALEJANDRO SANZ 6. GIRASOLES – LUIS FONSI
7. MALA VIDA – NICKI NICOLE
8. PECADOR – RESIDENTE
9. QUÉ LÁSTIMA – CHOCQUIBTOWN & SECH
10. TKN – ROSALÍA & TRAVIS SCOTT
Artista Del Año – Pop
1. CAMILO
2. CARLOS RIVERA
3. ENRIQUE IGLESIAS 4. JENNIFER LOPEZ
5. JUANES
6. KANY GARCÍA
7. PEDRO CAPÓ
8. RICKY MARTIN
9. SEBASTIÁN YATRA
10. SHAKIRA
Canción Del Año – Pop
1. ADMV – MALUMA
2. BONITA – JUANES & SEBASTIÁN YATRA
3. BUENA SUERTE – PEDRO CAPÓ
4. FAVORITO – CAMILO
5. NO HA PARADO DE LLOVER – MANÁ & SEBASTIÁN YATRA
6. PERDIENDO LA CABEZA – CARLOS RIVERA, BECKY G & PEDRO CAPÓ 7. SI ME DICES QUE SÍ – REIK, FARRUKO & CAMILO
8. TABÚ – PABLO ALBORÁN & AVA MAX
9. TANTO – JESSE & JOY & LUIS FONSI
10. TIBURONES – RICKY MARTIN
Colaboración Del Año – Pop
1. BONITA – JUANES & SEBASTIÁN YATRA
2. COMO ASÍ – LALI FT. CNCO
3. EL CIEGO – MELENDI & CALI Y EL DANDEE
4. FOR SALE – CARLOS VIVES & ALEJANDRO SANZ
5. MUCHACHA – GENTE DE ZONA & BECKY G
6. PERDIENDO LA CABEZA – CARLOS RIVERA, BECKY G & PEDRO CAPÓ 7. SI ME DICES QUE SÍ – REIK, FARRUKO & CAMILO
8. TABÚ – PABLO ALBORÁN & AVA MAX
9. TANTO – JESSE & JOY & LUIS FONSI
10. UNA MENTIRA MÁS – YURI & NATALIA JIMÉNEZ
Grupo o Dúo Del Año – Pop
1. CALI Y EL DANDEE
2. CNCO
3. JESSE & JOY
4. MAU Y RICKY
5. REIK
Álbum Del Año – Pop
1. AIRE – JESSE & JOY
2. BLANCO – RICARDO ARJONA
3. COLEGIO – CALI Y EL DANDEE
4. MÁS FUTURO QUE PASADO – JUANES 5. MESA PARA DOS – KANY GARCÍA
6. MUNAY – PEDRO CAPÓ
7. PAUSA – RICKY MARTIN
8. POR PRIMERA VEZ – CAMILO
9. QUE QUIÉNES SOMOS – CNCO
10. 20–21 – REIK
Canción Del Año – Pop/Balada
1. ADMV – MALUMA
2. HONGOS – RICARDO ARJONA
3. LO QUE EN TI VEO – KANY GARCÍA & NAHUEL PENNISI
4. TE ADORARÉ – RICARDO MONTANER
5. UNA MENTIRA MÁS – YURI & NATALIA JIMÉNEZ
Artista Femenino Del Año – Urbano
1. ANITTA
2. BECKY G
3. CAZZU
4. IVY QUEEN
5. KAROL G
6. NATTI NATASHA
7. PALOMA MAMI
8. ROSALÍA
Artista Masculino Del Año – Urbano
1. ANUEL
2. BAD BUNNY
3. DADDY YANKEE 4. FARRUKO
5. J BALVIN
6. MALUMA
7. OZUNA
8. SECH
Canción Del Año – Urbano
1. FANTASÍA – OZUNA
2. HAWÁI – MALUMA
3. KEII – ANUEL
4. LA DIFÍCIL – BAD BUNNY
5. MORADO – J BALVIN
6. MUÉVELO – NICKY JAM & DADDY YANKEE
7. QUE TIRE PA LANTE – DADDY YANKEE
8. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) – BLACK EYED PEAS & J BALVIN
9. SIGUES CON ÉL – ARCÁNGEL & SECH
10. TUSA – KAROL G & NICKI MINAJ
Colaboración Del Año – Urbano
1. MUÉVELO – NICKY JAM & DADDY YANKEE
2. QUÉ PENA – MALUMA & J BALVIN
3. RITMO (BAD BOYS FOR LIFE) – BLACK EYED PEAS & J BALVIN
4. SIGUES CON ÉL – ARCÁNGEL & SECH
5. TUSA – KAROL G & NICKI MINAJ
Álbum Del Año – Urbano
1. 1 OF 1 – SECH
2. COLORES – J BALVIN
3. NIBIRU – OZUNA
4. PAPI JUANCHO – MALUMA
5. YHLQMDLG – BAD BUNNY
Canción Del Año – Urbano/Pop
1. HONEY BOO – CNCO & NATTI NATASHA
2. ME GUSTA – SHAKIRA & ANUEL
3. ME QUEDARÉ CONTIGO – PITBULL & NE-YO FT. LENIER & EL MICHA
4. SI ME DICES QUE SÍ – REIK, FARRUKO & CAMILO
5. TBT – SEBASTIÁN YATRA, RAUW ALEJANDRO & MANUEL TURIZO
Canción Del Año – Urbano/Trap
1. BOUNCE – CAZZU
2. GAN-GA – BRYANT MYERS
3. MEDUSA – JHAY CORTEZ, ANUEL & J BALVIN
4. NO ME AME – RVSSIAN, ANUEL & JUICE WRLD
5. VETE – BAD BUNNY
Artista Del Año – Tropical
1. CARLOS VIVES
2. GENTE DE ZONA
3. GILBERTO SANTA ROSA 4. JUAN LUIS GUERRA
5. MARC ANTHONY
6. PRINCE ROYCE
7. ROMEO SANTOS
8. SILVESTRE DANGOND
9. VÍCTOR MANUELLE
10. WILLIE COLÓN
Canción Del Año – Tropical
1. BOOGALOO SUPREME – VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CARITA DE INOCENTE – PRINCE ROYCE
3. EL CARNAVAL DE CELIA: A TRIBUTE – KYEN?ES?
4. LA MEJOR VERSIÓN DE MI – NATTI NATASHA & ROMEO SANTOS
5. LÁMPARA PA’ MIS PIES – JUAN LUIS GUERRA
6. LO QUE TE DI – MARC ANTHONY
7. NO TE VAYAS – CARLOS VIVES
8. PA’LANTE Y PA’TRAS – N’KLABE, LA TRIBU DE ABRANTE & FARINA
9. PERRIANDO (LA MURGA REMIX) – REYKON FT. WILLIE COLÓN
10. VALLENATO APRETAO – SILVESTRE DANGOND
Colaboración Del Año – Tropical
1. BOOGALOO SUPREME – VÍCTOR MANUELLE & WISIN
2. CANCIÓN PARA RUBÉN – CARLOS VIVES & RUBÉN BLADES
3. CARTAGENA – FONSECA & SILVESTRE DANGOND
4. IMAGINARME SIN TI – ELVIS CRESPO & MANNY CRUZ
5. LA FAMILIA – GILBERTO SANTA ROSA & TITO NIEVES
6. MI CORAZÓN ES TUYO – OLGA TAÑÓN & MANNY MANUEL
7. NUESTRO AMOR – ALEX BUENO & ROMEO SANTOS
8. PA’LANTE Y PA’TRAS – N’KLABE, LA TRIBU DE ABRANTE & FARINA
9. PERRIANDO (LA MURGA REMIX) – REYKON FT. WILLIE COLÓN
10. VALLENATO APRETAO – SILVESTRE DANGOND FT. ZION Y LENNOX
Artista Del Año – Regional Mexicano
1. ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. CARIN LEÓN
3. CHIQUIS
4. CHRISTIAN NODAL
5. EL FANTASMA
6. GERARDO ORTIZ
7. JOSS FAVELA
8. LENIN RAMÍREZ
9. NATANAEL CANO
10. NETO BERNAL
Canción Del Año – Regional Mexicano
1. AMOR TUMBADO – NATANAEL CANO
2. CABALLERO – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
3. DORMIDA – EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
4. EN ESO NO QUEDAMOS – BANDA LOS SEBASTIANES
5. ESCONDIDOS – LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
6. OTRA BORRACHERA – GERARDO ORTIZ
7. SE ME OLVIDÓ – CHRISTIAN NODAL
8. SI QUIERES – NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
9. SÓLO TÚ – CALIBRE 50
10. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME
Colaboración Del Año – Regional Mexicano
1. NO ES QUE ME GUSTES – LUIS CORONEL & LA SÉPTIMA BANDA
2. QUÉ MALDICIÓN – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA & SNOOP DOGG
3. SI QUIERES – NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
4. Y LA HICE LLORAR – LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
5. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME
Grupo o Dúo Del Año – Regional Mexicano
1. BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
2. CALIBRE 50
3. EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
4. GRUPO FIRME
5. LOS ÁNGELES AZULES
Canción Sierreña Del Año – Regional Mexicano
1. CON TUS BESOS – ESLABON ARMADO
2. EL GÜERO – MARCA MP
3. EL MUCHACHO ALEGRE – FUERZA REGIDA
4. EN BOCA DE TODOS – T3R ELEMENTO
5. TÚ – CARIN LEÓN
Canción Banda Del Año – Regional Mexicano
1. DORMIDA – EDWIN LUNA Y LA TRAKALOSA DE MONTERREY
2. EN ESO NO QUEDAMOS – BANDA LOS SEBASTIANES
3. ESCONDIDOS – LA ADICTIVA BANDA SAN JOSÉ DE MESILLAS
4. ESTA VEZ SOY YO – BANDA CARNAVAL
5. YO YA NO VUELVO CONTIGO (EN VIVO) – LENIN RAMÍREZ FT. GRUPO FIRME
Canción Norteña Del Año – Regional Mexicano
1. EL ENVIDIOSO – LOS DOS CARNALES
2. EN HONOR A TI – LA MAQUINARIA NORTEÑA FT. GRUPO FIRME
3. MÁS TE RECUERDO – JULIÓN ÁLVAREZ
4. OTRA BORRACHERA – GERARDO ORTIZ
5. SÓLO TÚ – CALIBRE 50
Canción Mariachi/Ranchera Del Año – Regional Mexicano
1. CABALLERO – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
2. CLARO Y OBVIO – JOSS FAVELA
3. DILE – JARY FRANCO
4. SE ME OLVIDÓ – CHRISTIAN NODAL
5. SI QUIERES – NETO BERNAL & CAROLINA ROSS
Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano
1. ACARÍÑAME – LOS ÁNGELES AZULES, JULIETA VENEGAS & JUAN INGARAMO
2. TE EXTRAÑO, TE OLVIDO, TE AMO – LOS SOCIOS DEL RITMO & CHIQUIS
3. TE METISTE – LOS ÁNGELES DE CHARLY
4. TÚ Y YO – RAYMIX & PAULINA RUBIO
5. Y LA HICE LLORAR – LOS ÁNGELES AZULES FT. ABEL PINTOS
Álbum Del Año – Regional Mexicano
1. AYAYAY! – CHRISTIAN NODAL
2. DE BUENOS AIRES PARA EL MUNDO – LOS ÁNGELES AZULES
3. EL TRABAJO ES LA SUERTE – BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
4. EN VIVO DESDE ANAHEIM, CA – GRUPO FIRME
5. GUÁRDAME ESTA NOCHE – EL FANTASMA
6. HECHO EN MÉXICO – ALEJANDRO FERNÁNDEZ
7. LABIOS MENTIROSOS – LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN DE RENE CAMACHO 8. MÁS CARO, QUE AYER – GERARDO ORTIZ
9. PORQUE ASÍ TENÍA QUE SER – BANDA CARNAVAL
10. SIMPLEMENTE GRACIAS – CALIBRE 50
Sigue a AhoraMismo en Instagram