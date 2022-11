Powerball sábado 5 de noviembre: ¿Cómo ver el sorteo de esta noche en vivo?

El sorteo de Powerball se llevará a cabo esta noche 5 de noviembre a las 10:59 p.m. Se estima que el premio mayor de la lotería más nuevo tiene un valor de $1,500 millones. Si desea ver el sorteo en línea a través de una transmisión en vivo, ¿a dónde debe ir? Siga leyendo para conocer todos los detalles.

Vea el sorteo de Powerball en línea en vivo

A menudo puede ver una transmisión en vivo del sorteo de Powerball a través de WGN-TV en este enlace o incrustado en el video a continuación. WGN-TV transmite sus noticieros aquí (y también transmitirá reposiciones cuando los noticieros no están en vivo). Estos a menudo incluyen el sorteo de Powerball. No se garantiza que esté aquí, dependiendo de lo que suceda en las noticias, por lo que es posible que también desee tener algunas transmisiones en vivo de respaldo listas por si acaso. Los enlaces adicionales que puede probar se incluyen debajo de este video.

WRAL a menudo tendrá una transmisión del sorteo aquí. Tendrán un dibujo anterior en ese enlace hasta que ocurra el nuevo dibujo y el video se publique en su lugar. Dicen en la web que muestran los dibujos a las 22:04. los lunes, miércoles y sábados.

Otra opción es la transmisión en vivo de WRAL en este enlace (la transmisión no se puede integrar). Tendrán un sorteo anterior en ese enlace hasta que ocurra el nuevo sorteo. Dicen en la web que muestran los sorteo en directo.

WNEP Scranton a veces ha transmitido el sorteo en vivo aquí (que tampoco es integrable). Esta transmisión también mostrará un noticiero más antiguo hasta que comience el noticiero en vivo.

La Lotería de Texas también ofrece una transmisión web “en vivo” aquí. Señalan que la “transmisión web en vivo” es de lunes a sábado a las 10:00 a.m., 12:27 p.m., 6:00 p.m. y 10:12 p.m. Central (que técnicamente sería unos 12 minutos después del sorteo).

Se publicará un video del sorteo después del sorteo en Powerball.com, pero no está en vivo.

¿Cuánto podrías ganar esta noche?

Se estima que el premio mayor de Powerball de esta noche tendrá un valor de $1,500 millones. (Esto es lo que recibiría en total, antes de impuestos, si elige la opción de anualidad y se le paga todos los años). Para aquellos que eligen la opción de suma global que se paga de inmediato, se estima que Powerball valdrá menos antes de impuestos, si eres el único ganador y no tienes que compartir con nadie.

Las probabilidades de ganar todo el premio mayor son de 1 en 292.201.338. Las probabilidades generales de ganar cualquier premio (incluido el premio de $4 por acertar solo la Powerball roja o solo la Powerball roja y una bola blanca) son de 1 en 24,87.

Powerball agregó recientemente un tercer sorteo a su programación, por lo que ahora los sorteos son los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. Oriental. Este fue el primer cambio en los tiempos de sorteo desde que Powerball comenzó hace 29 años, informó AP (vía KSTP).

May Scheve Reardon de Powerball dijo que se espera que este cambio ayude a que los premios sean más grandes de manera más consistente. Reardon dijo: “La fatiga del premio mayor es real y al aumentar los días de los sorteos podremos aumentar los premios mayores más rápido y hacer que más personas se interesen en el juego y entreguen más dinero a nuestros beneficiarios”.

No hay planes actuales para que MegaMillions agregue un tercer sorteo, informó AP.

