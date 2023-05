Pitizion y Ela Taubert presentan el tema “Viaje En El Tiempo” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

La estrella en ascenso colombiana, Pitizion, lanza su segundo sencillo del 2023,‘Viaje En El Tiempo’, en colaboración con el prometedor talento colombiano, ElaTaubert.

Las poderosas voces de Pitizion y Ela Taubert se armonizan de manera impresionante mientras te llevan en un recorrido de narración cruda. Al ser artistas fuertes, las cantautoras elevan el impacto y el poder de lo que transmite esta canción.

‘Viaje En El Tiempo’ fue inspirada por una de las fans de Pitizion, quien le escribió en redes sociales deseando poder volver en el tiempo a su relación y corregir el pasado evitando su engaño. La fan también expresó cómo deseaba que existiera una canción que pudiera hablar de esta verdad desde la perspectiva femenina… algo que, en un mundo ideal, pudiera ser compartido con la persona a quien se hizo daño. Esta vulnerabilidad fue lo que inspiró la creación de la canción.

ESCUCHA AQUÍ “VIAJE EN EL TIEMPO”, LO NUEVO DE PITIZION Y ELA TAUBERT

Play

Pitizion, Ela Taubert – Viaje En El Tiempo (Official Video) Subscribe to my YouTube channel here: smarturl.it/PitizionYT Enjoy “Viaje En El Tiempo” on your favorite platform: pitizion.lnk.to/ViajeEnElTiempo!YTD Connect with Pitizion on social media: Instagram: instagram.com/pitizion Twitter: twitter.com/pitizion Facebook: facebook.com/pitizion TikTok: tiktok.com/@pitizion Connect with Ela Taubert on social media Instagram: instagram.com/elataubert/ Twitter: twitter.com/elataubert TikTok: tiktok.com/@elataubert Facebook: facebook.com/ElaTaubert Lyrics VERSO 1 Abría perdido menos En algún casino… 2023-05-12T00:00:06Z

Pitizion se mantiene fiel a quien es, al mismo tiempo que aborda la vida con una personalidad brillante. Cada una de sus canciones busca contar una historia única que resuene con el oyente, ya que Pitizion escribe para empoderar, para vivir la vida con honestidad y, sobre todo, sin pretensiones. Su versatilidad como artista es incomparable y su enfoque en la composición de canciones refleja lo bueno y lo malo de la vida, lo cual la hace muy cercana a su público. ‘Viaje En El Tiempo’ es la expresión perfecta de la vulnerabilidad y de cómo todos podemos aprender, sanar y crecer a partir de nuestros errores, ya que esa es la belleza de la vida.

“Es un canción para aquellos que están tratando de sanar y tienen su corazón arrepentido. Aunque ya no pueden devolver el tiempo, los errores cometidos ya están hechos y lo único que queda es mirar adelante, aprender y en la próxima ocasión mejorar para hacer las cosas bien”, comentó Pitizion en un reciente comunicado de prensa.

“Viaje en el tiempo es una canción demasiado especial. Fue una experiencia muy bonita poder compartir este lado de la historia, y regalar una vez más nuestro corazón vulnerable junto a Piti, que además me hace mucha ilusión, las dos colombianas. Definitivamente algo que me llevaré en el corazón siempre”, dijo Ela Taubert al momento de pronunciarse sobre la colaboración musical.

Lo que debes saber sobre Universal Music Group, casa discográfica de ambas artistas

Universal Music Group (UMG) es la compañía de música líder en el mundo, con vastas operaciones en grabación, edición, comercialización, y contenido audiovisual en más de 60 países.

Ofreciendo un amplio catálogo de grabaciones y canciones de todos los géneros musicales, UMG identifica y desarrolla artistas para producir y distribuir la música más aclamada y con mayor éxito comercial en el mundo.

Comprometidos con el arte, innovación, y emprendimiento, UMG vela el desarrollo de servicios, plataformas y modelos de negocios para ampliar las oportunidades artísticas y comerciales para nuestros artistas y así crear experiencias nuevas para los seguidores de la música.