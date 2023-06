Peso Pluma y Bizarrap hacen historia con “Bzrp Music Sessions, Vol. 55”: ESCUCHALO

Peso Pluma y Bizarrap unieron fuerzas e hicieron historia en el mundo de la música. Este viernes 2 de junio los chicos lograron un hito importante para la música latina. “Peso Pluma: Bzrp Music Sessions, Vol. 55” por Bizarrap y Peso Pluma está en el número uno en la lista global de las canciones más reproducidas de Spotify, marcando la sexta canción latina en alcanzar el número uno en 2023. Este logro representa la popularidad duradera y el impacto mundial de la música latina.

La canción se une a la lista de canciones que ya han llegado esta año al número uno como “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” por Bizarrap y Shakira, “TQG” por KAROL G y Shakira, ”Ella Baila Sola” por Eslabon Armado y Peso Pluma, “un x100to” de Grupo Frontera y Bad Bunny, y “WHERE SHE GOES” por Bad Bunny. La música latina ha estado promediando un éxito número uno por mes este año en Spotify.

Pero eso no es todo: hoy es un día monumental para la música latina en general. Las 5 canciones más escuchadas en el Top 50 – Global de Spotify son todas canciones latinas. Esto demuestra el crecimiento, la influencia y el dominio de los artistas latinos en la escena musical mundial. Aquí está el ranking actual en Spotify:

2. “Ella Baila Sola” de Eslabon Armado y Peso Pluma

3. “WHERE SHE GOES” de Bad Bunny

Peso Pluma y Bizarrap rompen récord en YouTube

Por si fuera poco, el cantante mexicano Peso Pluma y el argentino Bizarrap rompen récord de YouTube en menos de 24 horas de haber publicado su tema en línea. Así es, el éxito de los corridos tumbados continúa su consolidación mundial tras el éxito de la colaboración entre el artista mexicano y el argentino al alcanzar las 15 millones de reproducciones y rompió récords en menos de un día. Según la revista Rolling Stone, batió en la noche del jueves, día de su lanzamiento, el récord de visualizaciones en la primera hora, cuando acumuló 4.1 millones de vistas.

Hassan Emilio Kabande Laija, el nombre de pila del cantante mexicano de 23 años, está conquistando el mundo con su voz rasposa. Hasta se convirtió en el primer mexicano en liderar la lista global de Spotify.