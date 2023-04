Pee Wee demanda a revista por daño moral: Él es víctima de bullying

El cantante Pee Wee no pudo contener las lagrimas cuando se pronunció este martes 18 de abril tras denunciar por daño moral a revista de espectáculos.

Tras su participación en el programa ¿Quién es la máscara?, la revista TVNotas publicó una nota sobre el cantante en diciembre de 2022. En la nota se afirmaba que Pee Wee mantenía una relación sentimental con su representante Pepe Rincón; incluso, se afirmó que tenían tres años casados. “El tema es muy concreto. Una revista, un pasquín criminal, ha estado utilizando la reputación de gente talentosa como Pee Wee y otras personas para lucrar y ganar millones con mentiras absurdas”, compartió el abogado Enrique Ogaz. “Esta es una situación en la cual no solo se busca demandar por el daño moral, que es un tema muy importante, cuando tú lesionas, civilmente hablando, la reputación, el honor, la honra, los sentimientos de una persona, tienes la obligación de restituirla; pero también es un precedente para marcarle un alto a esta organización criminal porque, verdaderamente, lo que hacen es totalmente fuera de la ley y es algo reiterado, no es algo nuevo. Por lo cual, se están pidiendo acciones adicionales como los daños punitivos, que en su momento se va a mencionar que es esto; es decir, imponer una sanción a un comportamiento reiterado, continúo, cínico”.



El abogado explicó que se pedirá una reparación “económica importante” y una sanción ejemplar por el daño punitivo que lo determinará un juez. Por su parte el famoso explicó la razón de tomar esta decisión, informó People en Español.

Irvin Salinas, nombre de pila de Pee Wee, habló con los medios y no pudo contener las lagrimas al hablar de los ataques que ha sufrido por lo que se ha tenido que alejar de la vida pública. “No cabe en mí por qué me siguen atacando de esta manera”, comentó Pee Wee, quien siendo un niño inició su carrera en el grupo Kumbia Kings. “Vaya, que yo amo y aprecio mucho a la comunidad gay, la quiero. Creo que todos somos seres humanos, yo siempre voy a apoyar a la comunidad, pero eso no significa que yo sea gay. “Creo que la primera vez que dijeron que era gay fue en el 2009, yo tenía 19 años. Hoy en día que ya tengo 34 años me armo de fuerza para alzar la voz y poner un basta. Si fuera verdad (que soy gay), no tendría problema en decirlo, ni me daría pena”.

“Es una injusticia hacia mi persona, reputación, imagen. Creo que es importante alzar la voz”, enfatizó Pee Wee. “[Lo ocurrido] a otras personalidades del mundo del entretenimiento, me ha dado la fuerza de alzar la voz para demostrar que esto no es justo. El bullying, en todo el sentido de la palabra, no se debe de hacer. Aquí estamos para defendernos y decirle a todos mis colegas del mundo del entretenimiento, ya sean actores, actrices, cantantes, conductores, que se defiendan y alcen la voz”.

Pee Wee estará pendiente de este proceso y espera tener un resultado favorable en su caso.