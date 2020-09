Pedro Capó presenta su cuarto álbum musical “Munay” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

El ganador de múltiples Latin GRAMMY®, Pedro Capó, quien se consagró como una estrella mundial gracias a su éxito, “Calma (Remix)”, hoy nos presenta su cuarta producción inédita, Munay.

El nuevo álbum es la entrega más personal del cantautor la cual incluye 11 temas y fue producido por el productor de renombre George Noriega.

El álbum, cuyo título significa amor en Quechua, incluye “Day by Day” tema bandera de la esperada producción discográfica que hoy estrena en las plataformas digitales de música.

La portada de Munay estuvo a cargo por el renombrado muralista puertorriqueño Alexis Díaz quien por primera vez colabora con un artista para una portada.

ESCUCHA "MUNAY" DE PEDRO CAPÓ

Tras convertirse en una estrella a nivel mundial, Capó nos presenta su producción musical más personal y madura. Para Munay el cantautor colaboró en las letras con grandes cantautores como Rec 808, Frank Santofimio, Jorge Luis Chacín, Luigi Castillo, Patrik Romantik, Floyd N. Hills “Danja”, Yoel Henríquez, Pablo Bispo, Sérgio Santos, Alex Palmer, y George Noriega. El álbum fue grabado en Cutting Cane Studios bajo la producción de George Noriega.

Los éxitos ““Calma (Remix)”, “Buena Suerte”, y el más reciente “La Sábana y los Pies” forman parte del repertorio de Munay.

Pedro Capó expresó: “La palabra Munay significa amor en Quechua; de ahí nace el concepto del disco y trata el amor en todas sus facetas. El amor no sólo romántico, si no también amor propio, amor obsesivo, amor a la patria, amor al mundo. Munay lleva un mensaje esperanzador que va impulsado y motivado por el amor. Este concepto es importante para mí porque es el poder de sanar en mi vida y esto es lo que espero sea este nuevo álbum para quien lo escucha medicina de sanación”.

El amor en todas sus facetas sirve de hilo conductor para la nueva producción. Amor que inspira a disfrutar el presente en “Day by Day”, la seducción y picardía en “La Sábana y los Pies”, el dolor de una relación que termina en “Donde Hubo Amor”, estar completamente enamorado en “Contigo Na’Ma”, el perdón en “Bandera Blanca”, la obsesión en “Tu Fanático”, ser afortunado de encontrar el amor en “Buena Suerte”, amor a la patria en “Las Luces” y el amor del bueno en “Calma”. Capó cierra Munay y sorprende con el tema en inglés “Would You Let Me Go” versión en inglés de “Donde Hubo Amor”.

El cantautor continúa cosechando éxitos con su nuevo sencillo “La Sábana y los Pies” el cual se encuentra en el Top 10 de la radio en Estados Unidos y Puerto Rico. A poco tiempo de su lanzamiento ya ha sobrepasado el millón de streams y el video sobrepasa las 4.8 millones de visualizaciones en YouTube a nivel mundial.

Su éxito global “Calma (Remix)” junto a Farruko ha sido certificado Doble Diamante en México, Diamante en Estados Unidos, y Perú; multi-platino en LATAM y Europa. Además, Pedro se alzó con dos Latin GRAMMY® durante la pasada entrega en dos codiciadas categorías, “Canción del Año” y en “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” por el éxito mundial “Calma”. Capó alcanzó las dos billones de visualizaciones con “Calma (Remix)”.

Listado de Canciones – Munay:

1.Day by Day

2.La Sábana y los Pies

3.Donde Hubo Amor

4.Contigo Na’Ma

5.Bandera Blanca

6.Tu Fanático

7.Buena Suerte

8.Calma

9.Calma (Remix) feat. Farruko

10.Las Luces

11.Would You Let Me Go