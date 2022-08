Patrick McDermott: El novio de la cantante Olivia Newton-John que desapareció

Patrick McDermott es un camarógrafo que desapareció en un viaje de pesca después de años de salir con la leyenda del canto Olivia Newton-John.

Un investigador privado luego alegó que McDermott estaba vivo y viviendo en México, habiendo fingido su propia muerte, según Investigation Discovery Channel. Sin embargo, según The New York Post, la afirmación nunca fue verificada.

Newton-John se casó con su segundo marido, John Easterling. Todavía estaban casados cuando ella murió el 8 de agosto de 2022, después de una batalla de décadas contra el cáncer de mama.

La desaparición de McDermott fue uno de los momentos más difíciles de Newton-Johnson. En 2021, NBC News informó que el caso de McDermott todavía estaba clasificado como una persona desaparecida.

Esto es lo que necesita saber:

McDermott desapareció de un barco de pesca en 2005

Play

Detective Insists Oliva Newton-John's Boyfriend Patrick McDermott Is Still Alive Private detective, Philip Klein, is claiming that Patrick McDermott, a Hollywood cameraman and longtime boyfriend of Oliva Newton John who has been missing for 10 years could be alive. #InsideEdition 2015-06-29T21:32:23Z

Según Investigation Discovery Channel, McDermott fue “encontrado vivo en México” 12 años después de su desaparición en 2005. Sin embargo, esta afirmación nunca se probó definitivamente.

El sitio informa que McDermott había estado saliendo con Newton-John durante nueve años cuando “desapareció después de un viaje nocturno de pesca frente a la costa de California el 30 de junio de 2005”.

Fue declarado muerto tres años después. Había 22 pasajeros en el bote, pero ninguno de ellos lo vio caer por la borda, según IDC.

El sitio informa que algunos investigadores creían que McDermott estaba huyendo de “problemas financieros”, incluida la manutención de los hijos.

Grunge.com informó que McDermott también “dejó una ex esposa y dos hijos”, y su ex esposa, Yvette, se hizo cercana a Newton-John porque “se unieron por su dolor y confusión por todo el asunto”.

Según NBC News, McDermott “firmó el manifiesto y abordó la libertad con otros 22 pescadores a las 10 p.m. partida.” Se suponía que sería un “viaje de 22 horas” de “relajación y pesca en alta mar”. No fue reportado como desaparecido durante 10 días, informó NBC News.

Las autoridades encontraron una riñonera con la licencia de conducir, la billetera y las llaves del auto de McDermott. Su coche todavía estaba allí. Pero no McDermott.

“¿Lo empujaron, se cayó o trató de suicidarse? Tienes tres posibilidades de que hayan sucedido”, preguntó Keith Morrison de Dateline. ¿O desapareció solo? Algunos creen que simplemente se bajó del bote y se alejó en el caos de otros pasajeros que también se bajaban, informó NBC.

Un investigador privado afirmó que McDermott vivía en un barco en Acapulco

Play

Olivia Newton John’s Boyfriend Found ALIVE After Missing For A Decade Olivia Newton John’s boyfriend, Patrick McDermott, went missing in 2005 and was presumed dead. However, investigators have found him alive and well in Mexico. Cenk Uygur, Hannah Cranston (ThinkTank), and Hasan Piker (Pop Trigger) hosts of The Young Turks discuss. Why do you think he faked his own death? Let us know in the comments… 2016-03-23T02:06:49Z

Según The New York Post, en 2010, un investigador privado afirmó que encontró a McDermott “viviendo en un bote frente a la costa de Acapulco” y que McDermott “solo quería estar solo”.

“Esa afirmación nunca fue comprobada”, informó el Post.

“Estaba perdido en el mar, y nadie sabe realmente qué pasó”, dijo Newton-John a “60 Minutes” de Australia en 2016, según The Post.

“Es humano preguntarse. Pero ya sabes, esas son las cosas de la vida que tienes que aceptar y dejar ir. Porque cada vez que pasas por momentos difíciles, siempre existen esas preocupaciones”.

El New York Daily News informó que un investigador privado llamado Phil Klein afirmó que había estado “en contacto con un hombre en México que representa a McDermott”.

The Daily News informó que Klein estaba tratando de obtener una muestra de ADN para probar la afirmación.

Esa historia afirmaba que McDermott vivía en Puerto Vallarta bajo el nombre de Pat Kim.

Dateline también fue a buscar a McDermott en México. “Dateline decidió viajar a Baja y averiguarlo. Y, por supuesto, también encontramos personas que afirman haber estado cerca de Patrick McDermott”, informó NBC.

Eduardo Mejía, hijo del dueño de un café en El Pescadero, le dijo a NBC que había conocido a McDermott en México y afirma que McDermott le preguntó si podía comprar su silencio. “No le interesa hablar con nadie. No le interesa dar un rastro o una señal de que lo está haciendo bien o no. Puedo decirles que le está yendo bien”, informó NBC.

Una afirmación de que McDermott fue descubierto en una fotografía en México resultó ser falso

Play

Olivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearance Olivia Newton-John wOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearanceOlivia Newton-John weighs in on Patrick McDermott disappearance 2016-09-25T14:33:53Z

Una afirmación, que McDermott fue visto en una fotografía en México, resultó ser otro hombre.

El reclamo, informado en un tabloide australiano, informó que McDermott “fue visto con vida con una mujer misteriosa en México” y ofreció una fotografía para probarlo, informó CBC.

Pero un hombre canadiense llamado Wes Stobbe se presentó más tarde y dijo que era él.

“Pero aparentemente alguien tomó una foto de mi esposa Bridget y yo cuando estábamos en Sayulita”, dijo Stobbe a CBC.

Un investigador llamado Charlie Parker afirmó que “era muy probable” que la foto mostrara a McDermott, informó CBC, pero la foto era Stobbe.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Matt Lattanzi es el ex esposo de la cantante Olivia Newton-John