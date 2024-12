Murió el actor Park Min Jae, a los 32 años: ¿Qué le pasó?

Durante este lunes 2 de diciembre de 2024, se dio a conocer la noticia del fallecimiento del actor surcoreano Park Min Jae, protagonista de varias series de K-dramas y reconocido en el país asiático, quien falleció el pasado 29 de noviembre, mientras se encontraba de viaje por China, así lo confirmó la agencia del artista surcoreano, Big Title, en Instagram.

La muerte del actor de 32 años de edad, que ha sido confirmada hace muy poco por sus familiares, tomó por sorpresa a los fanáticos de Park Min Jae, quienes se encuentran entristecidos por lo ocurrido, pues según el circulo cercano del actor, este no tenía antecedentes de problemas de salud.

“Park Min Jae, un hermoso actor al que le encantaba actuar y siempre hacía lo mejor para sí mismo, se ha ido al cielo. Muchas gracias por el amor y el interés que le han mostrado al actor Park Min Jae. Que descanse en paz”, dijeron en su comunicado.

De acuerdo con People, aunque su familia no ha confirmado las causas de la muerte de Park Min Jae, este medio dijo que habría fallecido a causa de un repentino paro cardíaco.

En el comunicado el representante de Park Min Jae dijo: “El tipo que dijo que conquistaría China y emprendería un viaje de un mes se ha embarcado en un viaje mucho más largo. Fue tan repentino y tan impactante. La familia debe estar sintiendo un dolor inimaginable. Min Jae, todavía hay tanto que queríamos decir y hacer juntos. Estoy agradecido de haber sido tu representante, aunque fuera por poco tiempo. Lo siento profundamente. ¡Nunca olvidaré su nombre, el actor Park Min Jae!”.

Su hermano menor también se pronunció sobre su muerte. Escribió:

Mi querido hermano mayor nos ha dejado para un largo descanso. Espero que muchas personas estén allí para verlo partir. También espero que entiendan que no puedo comunicarme con todos”, asegurando que el funeral se llevará a cabo el miércoles 4 de diciembre a las 9:30 hora local, en el Salón Funerario del Hospital de la Universidad de Mujeres Ewha en Seúl, según Expreso.

¡Lamentable! 😥 Perdió la vida mientras se encontraba de viaje por China 😨😮 #QEPD… Publicado por El Gordo y La Flaca en Martes, 3 de diciembre de 2024

Park Min Jae nació en el año de 1992 en Corea del Sur. Finalmente, el joven actor participó en algunas series como: ‘Mr. Lee’, ‘Bo-ra! Deborah’, ‘Korea–Khitan War’, ‘As Long As He Raised His Finger’, ‘Snap and Spark’ y ‘My Damn Business’.

LEER MÁS: TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó