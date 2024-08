Caso Paola Salcedo: Mamá de Carlos Salcedo acusada de homicidio

Luego de todo lo que aconteció con el asesinato de la presentadora e inlfuencer mexicana, Paola Salcedo, durante el pasado sábado 29 de junio de 2024, cuando fue baleada a las afuera de un circo ubicado en el municipio de Huixquilucan, estado de México, cuando fue sorprendida con unos disparos a eso de las 20:10 de la noche.

Con el paso del tiempo, ahora esta historia ha dado un revés, debido a que según Infobae, Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, emitió una orden de aprehensión en contra de María Isabel Hernández, la madre de Paola Salcedo y del futbolista Carlos Salcedo.

Cabe recordar que tras la muerte de su hija, María Isabel Hernández, acusó a su hijo, Carlos Salcedo y a la esposa del futbolista, de ser los responsables de la muerte de Poala, asegurando que ellos mandaron a matar a la joven de de 29 años de edad.

El crimen del que acusan a María Isabel Hernández, se debido a la muerte de un hombre, identificado como José Félix “N”, con quien se disputaban una herencia.

Según el periodista Osvaldo Muller, en un mensaje publicado en su cuenta de X, este compartió una imagen en la que se lee que un juez de control con sede en Tonalá, Jalisco, acusó a María Isabel Hernández y la fallecida Paola Salcedo, de ser cómplices en la muerte de José Félix, a quien según Univision, amenazaron de muerte el 5 de marzo de 2023.

De acuerdo con Infobae, el Ministerio Público entrevistó a un testigo del caso, quien aseguró haber sido amenazado de muerte por parte de Paola Salcedo, el 5 de marzo de 2023, un día antes de que la víctima fuera atacado con arma de fuego por dos sujetos en una moto.

“Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te mate, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo”, dijo Paola Salcedo a José Félix, de acuerdo con un testigo cuya declaración consta en la carpeta de investigación 16829/2023, citado por El Heraldo México.

Luego, un día después, José Félix llegaba a su casa casa ubicada en la calle Río Linares, de la colonia Atlas, en Guadalajara, cuando fue atacado a balazos. A raíz de esto, según ABC Noticias, el 30 de enero del 2024, se presentó una orden de arresto en contra de María Isabel Hernández Navarro y Martha Paola Salcedo Hernández.

“Esto es por Martha y María, ya sabes quienes son. Tienes unos días para regresar la herencia o si abres la boca de esto, también te mueres tú y tus hijos”, le habrían dicho, según Univision.

Finalmente, ante esto, María Isabel Hernández, mamá del futbolista Carlos Salcedo, no se ha pronunciado al respecto de esta noticia que ha relucido en las redes sociales, sabiendo que ha desde la muerte de su hija, ha estado bastante activa, pidiendo justicia por el asesinato de Paola Salcedo.

