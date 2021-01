Pamela Anderson se casó por quinta vez ¿Quién es su nuevo esposo?

Pamela Anderson vuelve a ser una mujer casada.

La famosa madre de la estrella de The Hills: New Beginnings, Brandon Thomas Lee, se casó con su guardaespaldas Dan Hayhurst, en una ceremonia secreta en Nochebuena, reveló a The Daily Mail TV.

La ceremonia íntima se llevó a cabo en los terrenos de la casa de la ex estrella de Baywatch en la isla de Vancouver, Canadá.

“Estoy enamorada”, dijo Anderson, de 53 años, al medio. “Nos casamos en Nochebuena con la bendición de ambas familias. Todos los que conocemos están felices por nosotros”.

Debido a la pandemia, la pareja no invitó a familiares ni amigos a la ceremonia.

Anderson reveló que compró la propiedad donde se casó a sus abuelos hace décadas y que siente que tiene buena energía.

“Me casé en la propiedad que le compré a mis abuelos hace 25 años”, dijo al medio. “Aquí es donde se casaron mis padres y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo”.

Anderson agregó que ella está exactamente donde necesita estar: en los brazos de un hombre que la ama “de verdad”.

Hayhurst, que tiene “40 años”, fue el guardaespaldas de Anderson durante dos años antes de que las cosas tomaran un giro romántico durante la pandemia de cornonaviris.

La novia vestía de azul y combinó su vestido lencero con botas

Anderson se saltó el atuendo de boda blanco y en su lugar usó un conjunto de boda azul Cenicienta con corsé vintage, según People.

Para la ceremonia, la novia usó una combinación de satén de la década de 1940 y un corsé de seda azul celeste, que se combinó con una falda de tul pastel a juego de Joanna Delaney Bridal. Anderson también usó un velo Valentino de lunares hasta el suelo “inspirado en la princesa Diana”. También llevaba botas de lluvia Hunter verde bosque debajo de su vestido.

Anderson le dijo al Daily Mail que los transeúntes podían ver su largo velo desde la distancia.

“Es una propiedad grande, pero algunas personas que pasaban podían ver el vestido de cuento de hadas con el largo velo de la princesa Diana arrastrándose en el barro”, dijo.

A Pamela no le gustan los compromisos largos y bromeó sobre su rápido matrimonio con Tommy Lee en un episodio de “The Hills: New Beginnings”

Pamela Anderson estuvo casada anteriormente con el baterista de Motley Crue, Tommy Lee, después de conocerlo solo unos días. Los ex, que se casaron en 1995 y luego filmaron una cinta de luna de miel picante, tienen hijos Brandon, de 23 años, y Dylan, de 22, juntos.

Pamela Anderson bromeó sobre su rápido matrimonio con la estrella de rock cuando visitó a Brandon en el spin-off de The Hills en 2018. La actriz dijo que “mostró moderación” al esperar cuatro días para casarse con Lee, según Decider.

“Me propuso matrimonio el primer día”, dijo Anderson en el episodio.

“¿Cuatro días y te casaste? … Mostrando mucha moderación, mamá”, respondió Brandon.

Además, admitió que se ha “casado muchas veces” en su vida.

Después de su separación de Lee, Pamela Anderson se casó con el cantante Kid Rock en 2006, luego se casó y se divorció del productor Rick Solomon tanto en 2007 como en 2013. El año pasado, Pamela Anderson tuvo una unión de 12 días con su viejo amigo, el productor de cine Jon Peters, pero nunca presentaron legalmente su papeleo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Brutal crimen: Madre le arrancó los ojos y la lengua a su hija de 5 años