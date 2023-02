Pablo Lyle sentenciado por homicidio involuntario

El mexicano Pablo Lyle está siendo sentenciado por la jueza Marisa Tinkler de Miami a de cárcel por el asesinato involuntario de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, hace casi cuatro años. La condena fue recibida por un actor visiblemente desmejorado y vestido con un traje rojo que usan los presos federales.

Antes de la sentencia, Lyle, su esposa Ana Araujo y su abogado hablaron ante el juez. El primero expresando un profundo arrepentimiento, la segunda dando testimonio de su carácter moral y buenos sentimientos y el tercero pidiendo clemencia y un castigo justo para su cliente. También hablaron familiares de Juan Hernández, incluyendo su hijo Juan Ricardo Hernández Jr., su pareja y prometida Mercedes Arce y su madre de 92 años quien vive en Cuba y mandó un video.

¿Qué dijo Pablo Lyle antes de ser sentenciado?

El actor ha pasado casi cuatro años esperando conocer cuál será su destino, después del fatídico 31 de marzo de 2019, cerca de la intersección de la Avenida 27 Noroeste y la Calle 14 de la ciudad de Miami, mientras iba al aeropuerto, después de una visita familiar para conocer a un sobrino recién nacido.

Estas fueron sus palabras:

“Yo nunca quise que esto sucediera, nunca en los sueños más alocados me imaginé que sucediera esto; que se perdiera una vida y que muchas otras fueran afectadas drásticamente, en unos segundos con un solo golpe. Quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre lo pasado, hablar con ustedes para decirles que lo lamento muchísimo desde el fondo de mi corazón. Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida Quiero que sepan que yo no tenía nada en contra del señor Hernández, puedo decir que aprendí una lección muy importante y enorme, y estoy seguro que muchos más la aprenderán, sé que ustedes perdieron a alguien muy importante y sé que no hay nada que pueda hacer para traerlo de regreso. Les prometo que oraré por él y por ustedes. Dios los bendiga”.

Lyle agregó que desde que su destino lo cruzó con el de Juan Hernández, “he pensado en lo que pasó desde que me levanto hasta que me acuesto” y describió sus días desde ese momento como “una agonía”.

Pablo Lyle no se veía bien

El actor ha pasado varios meses en prisión esperando sentencia, después de superar los tres años en arresto domiciliario después de que se entregó voluntariamente a las autoridades de justicia criminal del condado de Miami-Dade, quienes tienen jurisdicción sobre el caso.

Al aparecer en la sala para recibir su sentencia, Lyle asombró a los presentes al verse notablemente demacrado, más delgado y con una especie de círculo de calvicie en su cabeza, en lo que parece ser un fuerte caso de alopecia.

La familia de Juan Hernández pide la pena máxima

“Estos han sido años muy duros y cuando me miro en el espejo y me pregunta que respuesta le daría a mi hijo, que tiene 7 años, cuando me pregunte dónde está su abuelo o qué le pasó a su abuelo”, dijo el hijo de Hernández, quien describió a su papá como una “muy buena persona” y tras hablar del amor entre él y la víctima, pidió “que se le dé la pena máxima”.

La madre y una sobrina de Juan Hernández hablaron en video y se concentraron en decir cuán tristes han estado y pidieron justicia, mientras que su pareja Mercedes Arce dijo que estaba recibiendo medicación psiquiátrica y terapia psicológica, porque “le tengo miedo a la calle”.

Fue algo que había dicho durante el juicio, que terminó hace tres meses, cuando fue declarado culpable de homicidio involuntario.

Raw video: Jury finds Pablo Lyle guilty of manslaughter A jury found Pablo Lyle guilty of manslaughter Tuesday in the death of Juan Hernandez, 63, who died in 2019 after Lyle punched him. 2022-10-04T20:59:53Z

“Desafortunadamente dos familias perdimos, yo no puedo recuperar a mi esposo y Pablo no está con su hijo. No sé cómo explicar qué pasa con mi salud. Le dije al doctor que siento que los medicamentos no hacen efecto”, agregó la mujer, quien recordó que tenía la boda preparada con la víctima para dos días después del episodio. “Me quedé con los anillos comprados, con todo”.

“No sé que le pasó. El diablo se le metió en el medio”, dijo Arce, quien destacó que su pareja jamás había increpado a alguien en la vida pública. “Sé que no fue su intención de matarlo, pero en un segundo pasan las cosas y todo acto tiene sus consecuencias. Le pido a Dios que nos dé fuerza a las dos familias para soportar este dolor y por eso quiero que a mi viejito se le haga justicia. Por eso dejo todo en las manos de Dios y pido que se le dé el castigo máximo (a Lyle)”.

El lado de Pablo Lyle destacan que no merecía un gran castigo

Ana Araujo, la esposa del actor mexicano habló dando testimonio de los sentimientos de su marido. “Eres un corazón con patas”, afirmó y subrayó que no era ni un hombre agresivo o violento.

Araujo vive en México con su hija mayor Arantza y el pequeño Mauro, producto de su relación con Pablo Lyle.

Por su parte, el abogado del actor recordó como su vida ha sido intachable y que el incidente fue algo aislado, lo que demuestra que el actor no es una persona que represente un peligro para la sociedad. Además, pidió a la jueza que no tome en cuenta la ley que dice que si lo dejan en libertad condicional, su cliente sería deportado y no cumpliría su sentencia.

Cuando ocurrió la muerte de Juan Hernández, Lyle estaba en Estados Unidos con una visa de turista y las autoridades estadounidenses de inmigración le han autorizado a quedarse mientras todo el proceso tenía curso.