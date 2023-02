Ozzy Osbourne anuncia devastadora noticia: ¿Qué sucedió?

Ozzy Osbourne, el padre de dos ex participantes de “Dancing With the Stars” compartió noticias devastadoras con sus fanáticos.

El 31 de enero de 2023, Osbourne, la estrella de rock y padre de Kelly Osbourne (novena temporada de “Dancing With the Stars”) y Jack Osbourne (temporada diecisiete de “Dancing With the Stars”) reveló que las giras musicales de su carrera han terminado debido a sus continuos problemas médicos.

En una larga publicación compartida en Instagram, Osbourne, de 74 años, ofreció reembolsos a los fanáticos que compraron boletos para sus conciertos de la gira “No More Tours 2”. Él llamó a las malas noticias “probablemente una de las cosas más difíciles que ha tenido que compartir con sus fieles seguidores” en sus 50 años de carrera.

El líder de Black Sabbath, que se lesionó la columna en un accidente hace cuatro años y también fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, reveló que aunque ha intentado volver al escenario, su cuerpo “todavía está físicamente débil” después de tres cirugías y muchos otros tratamientos.

“Con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios”, dijo Osbourne a sus fanáticos. “Créanme cuando les digo que la idea de decepcionar a mis fanáticos realmente ME JODE más de lo que nunca sabrán”.

“Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera”, escribió Osbourne y agregó que su equipo está tratando de idear una manera de que él actúe para sus fanáticos “sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”.

Los problemas médicos de Ozzy Osbourne comenzaron hace 20 años

En 2003, Osbourne fue noticia después de verse involucrado en un grave accidente mientras conducía un vehículo todo terreno, según Los Angeles Times. El rockero se rompió la clavícula y seis costillas y fue operado de emergencia.

En enero de 2020, Osbourne reveló a “Good Morning America” que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, PRKN 2, un año antes. El rockero explicó que tras ser operado de la espalda, se había resbalado en el baño y tuvo que operarse el cuello, lo que le “arruinó” todos los nervios. “Tengo entumecimiento en este brazo por la cirugía, mis piernas se siguen enfriando”, dijo el rockero en ese momento. “No sé si eso es Parkinson o qué, ya sabes”.

En 2022, Osbourne dijo que su voz todavía estaba bien y que esperaba finalmente volver a la carretera para ver a sus fanáticos. “Mi cabeza está bien, mi creatividad está bien, mi canto está bien, pero ahora no puedo caminar mucho”, reveló Osbourne en una entrevista de radio, según Ultimate Classic Rock. “No puedo decirte lo jodidamente frustrante que se ha vuelto la vida… Nunca había estado tan enfermo tanto tiempo en mi vida”.

El último concierto completo de Osbourne fue en diciembre de 2018, según su sitio web.

El regreso del show televisivo de la familia Osbourne ocurrirá

A pesar de los problemas médicos de Osbourne, el regreso en el Reino Unido del exitoso reality show de MTV de su familia continúa según lo planeado.

Un portavoz de la BBC confirmó a Deadline que el próximo programa de la famosa familia, “Home to Roost”, seguirá su regreso a Inglaterra después de años de vivir en los Estados Unidos.

Según Variety, la próxima serie mostrará a la familia celebrando el cumpleaños número 70 de la matriarca Sharon Osbourne y el nacimiento del primer hijo de Kelly Osbourne. La gira ahora cancelada de Ozzy Osbourne también iba a aparecer originalmente en la serie.

