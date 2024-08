Oscar de la Hoya recibe jugosa oferta para bailar semidesnudo: ¿Quién lo quiere contratar?

Oscar de la Hoya y su novia Holly Sonders podrían recibir medio millón de dólares a su cuenta bancaria. Después que la pareja creará tremendo revuelo en el Internet tras subir un video bailando semidesnudo, le llegó una jugosa oferta. Resulta que el baile en tanga de Oscar de la Hoya y su novia en bikini le llamó la atención a la plataforma CamSoda, un portal dedicado al contenido para adultos. Al parecer, estarían dispuestos a pagar $500 mil dólares a cambio por tener a la pareja bailando de forma exclusiva.

El vicepresidente de este proyecto, Daryn Parke, envió una carta a la pareja con todos los detalles del ofrecimiento para que formen parte de su equipo. “Debo admitir, estoy en el borde de mi asiento esperando otro vídeo de baile lascivo de ti y Holly Sonders. ¡Qué vergüenza en Instagram por borrar esta obra de arte!”, dijo Parker a TMZ. “Estabas mostrando al mundo todo lo que tenías (y me refiero a todo) con una especie de boogie sexual (…) dado que un grupo de scrollers sin gusto informaron de su publicación inicial, estaría encantado de proporcionarles a ambos otra plataforma para expresarse”, dijo. Y agregó: “Muéstrale al mundo que el chico dorado es ahora el hombre dorado”.

Si De la Hoya y Sonders llegarían aceptar la oferta, ellos tendrían que bailar frente a la cámara en vivo por una hora.

Oscar De La Hoya and Holly Sonders' dance video removed from Instagram after being reported. https://t.co/fwovBNga4f pic.twitter.com/u01n9rkC5Y

