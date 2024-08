Óscar de la Hoya bailando en tanga con su novia crearon caos en Instagram

Óscar De La Hoya, de 51 años, y su novia, Holly Sonders, de 37, compartieron un video de ellos bailando semidesnudos que ya fue eliminado en Instagram. Pero no fue eliminado por ellos, sino por la red social.

El video mostraba al ex boxeador usando una reveladora tanga, que no dejaba nada a la imaginación, bailando con su novia, vistiendo un bikini color rosa. Si quiere ver este video sin censura, haga clic aquí. Ellos estaban bailando la canción de Sak Noel, “Loca People”, en un balcón.

Pero el video no duro mucho tiempo en las redes. Ya que Instagram lo eliminó de si plataforma. “Ambos publicamos un video divertido hace una hora”, escribió Sonders en su historia de Instagram. “Se eliminó de nuestras cuentas debido a información aburrida…Oscar tuvo 6000 comentarios en 30 minutos. Supongo que algunas personas realmente odian vernos divertirnos. La buena noticia… volveremos mañana con más”.

El post ha generado una ola de reacciones. Algunos expresaron su admiración al ver a la pareja tan feliz y otros se enfocaron en criticar el aspecto físico de la modelo, comentando sus cirugías estéticas.

“Se dañó el cuerpo poniéndose esas pelotas que no combinan con su cuerpo”, escribió una persona.

“Óscar de la Hoya está en su crisis de los 50, o tanta droga lo está dañando”, comentó otro.

Cabe mencionar que De la Hoya protagonizó una gran controversia cuando posó vestido de mujer en 2007.

