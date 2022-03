Oscar 2022: ¿Chris Rock presentará cargos contra Will Smith tras altercado?

En el momento más animado de la 94ª entrega de los Premios de la Academia, Will Smith abofeteó a Chris Rock en el escenario. Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el comediante se ha negado a presentar cargos contra el ganador del Oscar.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia”, según el portavoz de LAPD en un comunicado obtenido por numerosos medios de comunicación. “El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”.

Durante la transmisión en vivo, Rock bromeó sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, que iba a estar en “G.I. Jane II” antes de entregar el premio a “Mejor Largometraje Documental”.

Sus comentarios aparentemente hacen referencia a la calvicie de Pinkett Smith, que ella reveló anteriormente que se debe a su alopecia. El personaje principal de la película de 1997 “G.I. Jane” se afeita la cabeza mientras entrena para unirse a la Marina de los EE.UU.

A pesar de que el momento fue cortado en los Estados Unidos, las transmisiones extranjeras vieron el momento sin editar. Un clip del momento fue compartido en Instagram por Amanda Hirsch, la presentadora del podcast “Not Skinny But Not Fat”.

“Wow, Will Smith acaba de golpearme”, dijo Rock mientras Smith se alejaba. Continuó agregando: “Vaya amigo, era una broma sobre G.I. Jane”.

Smith respondió repetidamente: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”.

“Voy a hacerlo, está bien”, agregó. “Está bien, esa fue la mejor noche en la historia de la televisión. Así que estamos aquí para dar un documental”.

Smith se disculpó con ‘la Academia’ y sus ‘compañeros nominados’ durante su discurso de aceptación





Smith permaneció hasta el final de la ceremonia y ganó el premio al “Mejor actor” por su papel en “King Richard”. Durante su discurso de aceptación, Smith se disculpó pero nunca nombró a Rock.

“Quiero disculparme con la Academia, quiero disculparme con mis compañeros nominados”, citó Billboard con los ojos llorosos de Smith. “Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas… El arte imita a la vida. Parezco el padre loco como decían… como decían de Richard Williams. El amor te hará hacer locuras”.

Continuó: “Gracias, espero que la Academia me invite de regreso”. Los ganadores interinos suelen volver a ser invitados como presentadores al año siguiente.

Los Oscar emitieron una declaración sobre la “violencia de cualquier forma”

The Academy does not condone violence of any form. Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world. — The Academy (@TheAcademy) March 28, 2022

La Academia de Cine emitió un comunicado en Twitter en la madrugada del 28 de marzo de 2022.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma”, decía su tuit. “Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”.

Los espectadores no creyeron la declaración, con tuits advirtiendo tanto a Smith como a Rock.

Como tuiteó una persona: “Ofender a alguien bromeando sobre su condición física frente a millones de personas también es una forma de violencia, ya sabes”.

Sin embargo, otro tuit decía: “Lo aprobaste. Permitiste que Will Smith se sentara allí y luego le entregaste un importante premio que aceptó con un extraño discurso que intentaba excusar su ataque”.

Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter ofreció lo que consideró una declaración más apropiada. Tuiteó: “Lo que sucedió en la ceremonia de esta noche fue inaceptable. Nunca debió haber sucedido y, en el momento, no pudimos responder con decisión y lamentamos la forma en que se manejó una situación ya desafortunada. Pedimos disculpas a los ganadores de esta noche y a la industria en general’”.

