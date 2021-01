Oraciones para el Día de los Reyes Magos 2021

La fiesta tradicional de los Reyes Magos que celebramos todos los años el día 6 de enero, no solo debe ser un festejo en el que se den regalos, se repartan caramelos, roscones, se hagan desfiles y demás actividades. Este día también es un momento de celebrar de una manera especial y espiritual.

Es la oportunidad para que entables una comunicación a través de la oración con estos tres grandes sabios, que gracias a su don pudieron proteger y dar a conocer al mundo el nacimiento de su salvador. Puedes pedirles para que te ayuden en los favores que desees. Existen muchas oraciones para ellos, por eso, a continuación te dejamos unas cuantas para que destines un rato de tu tiempo en este día, y con mucha fe te sean otorgados, comenzando este 2021 recibiendo todas las bendiciones.

Oración a los Reyes Magos

¡Oh, Santos Reyes que desde el oriente supieron encontrar en el cielo el camino de Belén, que adoraron primero al divino Niño, y se arrodillaron frente a él, que brindaron sus mejores regalos: oro, incienso y mirra, ¡regalos para un verdadero rey!

Rueguen por nosotros para que, al ver la señal del cielo, nunca más nos apartemos del camino que nos lleva hacia Él.

Para que seamos fieles y solo lo adoremos al que por nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación; que por ningún motivo nos prestemos a la traición, al abandono, o al desamor.

Dios hecho niño, don de la salvación, regalo de la verdadera vida, gracias, gracias por tanto Amor.

Al Rey de reyes que cosa le puedo regalar, yo les pido Reyes Magos, que me ayuden a lograr regalarle al Niño Santo ser humilde de verdad.

Amén.

Oración a los Santos Reyes Magos para niños

Benditos Reyes Magos, les pido la bendición, no tengo nada que darles, tan solo el amor y el gozo de mi corazón.

Santos Reyes Magos, para el divino niño traigo todo mi cariño, que hacia él me guíe la luna para contemplarlo en la cuna.

Benditos Reyes Magos, cuando al pesebre entraron, con ternura al niño cargaron y aunque de noche llegaron su cuerpecito como adoración besaron.

Venerables Reyes Magos, guiados por una estrella, contemplaron al niño en manos de una doncella, para adorarlo llegaron, y como tributo mirra y oro le entregaron.



Honorables Reyes Magos, piadosos y santos hombres, ya en el cielo aparecen sus nombres, benditos sus ojos que ven la belleza, de un niño que irradia eterna pureza.

Por inspiración divina y guiados por el amor, al niño vieron al lado de un santo Señor, contemplaron su dulce llanto, melodía de un niño santo, Reyes Magos su asombro fue tanto al no poder resistir su encanto.

Amén.

Oración para pedir un favor

Te pido a ti Tres Reyes Magos, que uses tu gran poder, y me entregues lo que deseo, tú entiendes lo que te estoy implorando, solo facilita mi deseo, deja que sea próspero con lo que aspiro, sabemos que tu potestad es grande, tu potestad puede conferir las demandas que te realizamos, en cualquier momento, con tu gran potestad puedes suministrarnos dicha, te demandamos minusculas cosas, que no son un desafío para ti, es sencillo contentarnos en estos deseos que hoy te pedimos.

Amén.

Oración para la salud

Oh tres Reyes Magos y tu gran potestad, dame la salud que requiero, te pido que me asistas sanar el mal que tengo en mi entidad, me aportes la solidez para durar bien en este orbe, me concedas todo lo imprescindible para poseer una complexión fuerte.

Oh Tres Reyes Magos y tus manos mágicas, vengo a pedir el confort en mi complexión, pedir que mi organismo sea otra vez joven y fuerte, te pido la mocedad imperecedera para gozar más, y a cambio te voy a dar mi esencia perpetuamente.

Amén.

