¿Tiene hijos Oprah Winfrey?

Oprah Winfrey decidió no casarse ni tener hijos, una decisión que ha dicho que no se ha arrepentido de tomar.

Esto es lo que necesita saber:

Oprah tuvo un bebé cuando era adolescente después de que la violaran y el bebé muriera cuando era un bebé

Oprah Winfrey confiesa que fue violada cuando era una niña y que tuvo un hijo con 14 años como consecuencia de los abusos https://t.co/ATIsL4lAmX a través de @publico_es — Ángela Escribano Mar (@Angelasororidad) May 24, 2021

Oprah sobrevivió a un extenso abuso físico y sexual y fue violada cuando era niña. Cuando tenía 14 años, se enteró de que estaba embarazada y luego dio a luz a un bebé. Trágicamente, el niño vivió solo dos semanas. Ella le dijo a David Letterman en un informe escrito por el Irish Examiner que estaba afligida por el bebé, pero que lo veía como un nuevo comienzo.

“Enterré todos mis sentimientos al respecto”, dijo. “Realmente sentí que la vida de ese bebé, ese bebé que venía al mundo y se fue, realmente me dio una nueva vida. Así es como lo procesé yo misma”.

Continuó diciendo que si pudiera cambiar algo de su pasado, no lo haría. Sus experiencias la ayudaron a tener una profunda empatía, lo que la ha ayudado a tener éxito en su carrera.

“No cambiaría nada de mi viaje”, dijo.

“Todos buscamos lo mismo”, continuó. “Sé lo que se siente al no ser querido. Eso puedes usarlo como un trampolín para generar una gran empatía hacia las personas”.

Oprah pensó en tener hijos, pero se dio cuenta de todo lo que tendría que sacrificar para ser una buena madre y no se arrepiente

En el pasado, Oprah planeó casarse y tener hijos, e incluso compró una casa con un espacio reservado para futuros hijos. Pero luego creó The Oprah Winfrey Show y pensó en los sacrificios que implicaría formar una familia. Fueron en parte sus entrevistas con personas lo que le hizo darse cuenta de la magnitud del sacrificio que tendría que hacer.

“Pensé: ‘Vaya, estoy hablando con mucha gente con lagunas afectivas. Ellos las tenían porque tenían madres y padres que no eran conscientes de lo serio que es ese trabajo’”, dijo, según The List. “Es por eso que, a lo largo de mis años, he tenido un gran respeto por las mujeres que eligen estar en casa con sus hijos, porque no sé cómo se hace eso durante todo el día. Nadie le da a esas mujeres el crédito que se merecen”.

Continuó diciendo que no se arrepiente y que parte de su trabajo ha llenado un vacío materno en su vida.

“No me arrepiento de eso. También creo que parte de la razón por la que no me arrepiento es porque pude pude fundar la Academia de Liderazgo para Niñas de Oprah Winfrey en Sudáfrica”, dijo. “Esas niñas llenan ese vacío maternal que quizás yo hubiera tenido.”