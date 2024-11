Los miembros de One Direction asisten al funeral de Liam Payne – FOTOS

La superestrella del pop y ex entrenador de “The Voice” Niall Horan fue fotografiado el 20 de noviembre de 2024, luciendo sombrío afuera del funeral privado celebrado por su ex compañero de banda de One Direction Liam Payne en la Iglesia de St. Mary en Amersham, Inglaterra.

Las fotos capturadas por Getty revelaron que Horan estuvo acompañado en el servicio por sus compañeros de One Direction Harry Styles, Louis Tomlinson y Zayn Malik. Otras celebridades fotografiadas en el evento, que según el New York Post estaba reservado para familiares y amigos cercanos, incluyeron a Simon Cowell, a quien se le atribuye la creación del grupo que encabeza las listas, y el ex presentador de “Late Late Show”, James Corden.

Liam Payne murió el 16 de octubre tras caerse del balcón del tercer piso de su hotel en Buenos Aires, según Associated Press. Una autopsia realizada esa noche estableció que Payne sufrió “múltiples traumas” y “hemorragias internas y externas” como resultado de la caída, según la BBC. Las pruebas toxicológicas mostraron rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en el cuerpo de Payne, informó la BBC, por lo que se descartó que se hubiera autolesionado intencionalmente.

Niall Horan llega al funeral de Liam Payne

Dos semanas antes de su muerte, Payne viajó a Argentina con su novia Kate Cassidy, con la intención de asistir al concierto de Horan y reencontrarse con su viejo amigo, y les dijo a sus seguidores en un video en las redes sociales que había pasado “un tiempo” desde que habían hablado.

El 19 de octubre, Horan rindió homenaje a Payne en una emotiva publicación en las redes sociales en la que se refirió a su reencuentro por primera vez, escribiendo: “Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme y abrazarlo esa noche, le estaría diciendo adiós para siempre. Es desgarrador”.

En su homenaje a Payne, Horan también escribió: “Estoy absolutamente devastado por el fallecimiento de mi increíble amigo, Liam. Simplemente no parece real”.

Continuó: “Liam tenía una energía para la vida y una pasión por el trabajo que era contagiosa. Era el más brillante en cada habitación y hacía que todos se sintieran felices y seguros. Todas las risas que tuvimos a lo largo de los años, a veces sobre las cosas más simples, siguen viniendo a mi mente a través de la tristeza. Pudimos vivir nuestros sueños más locos juntos y atesoraré cada momento que tuvimos para siempre”.

Después de formarse en “The X Factor” de Gran Bretaña en 2010, One Direction grabó y realizó giras por el mundo juntos durante cinco años, vendiendo 70 millones de copias de sus cuatro álbumes que encabezaron las listas, según The Independent. Cada miembro continuó forjando carreras en solitario, y Horan también se convirtió en un entrenador muy popular en dos temporadas de “The Voice” en 2023.

El ataúd de Liam Payne fue entregado a la iglesia en un carruaje tirado por caballos

El cuerpo de Liam Payne fue entregado a la iglesia de Santa María en un carruaje blanco tirado por caballos, con su ataúd visible en una urna de cristal coronada con flores, y fue transmitido en vivo por The Times. En la parte superior del carruaje, las flores formaban las palabras “hijo” y “papá”. TMZ informó que otro arreglo floral junto a la iglesia mostraba una “bola de bolos chocando contra los bolos”, en honor al amor de Payne por los bolos.

Sus padres, Karen y Geoff Payne, fueron vistos abrazados, según Us Weekly, y fotografiados abrazando a Cowell fuera de la iglesia. La exnovia de Payne, Cheryl Cole, con quien dio la bienvenida a su hijo Bear en 2017, también asistió al servicio, según el New York Post, al igual que Cassidy, quien había abandonado Argentina dos días antes de la muerte de Payne, según Page Six.

Según el Nottingham Post, el cuerpo de Payne iba a ser enterrado cerca de la iglesia donde se celebró su funeral porque Cole y Bear viven en una casa cercana.

Geoff Payne viajó a Argentina poco después de la noticia de su muerte, pero las autoridades no le entregaron el cuerpo de su hijo hasta el 6 de noviembre, según Page Six.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos