Ojani Noa dijo que Jennifer López fue a las fiestas de Sean “Diddy” Combs

El ex marido de Jennifer López, Ojani Noa, hizo acusaciones sobre Jennifer López y Sean “Diddy” Combs en su página de Instagram a raíz de la acusación de Combs.

Ojani Noa, quien fue el primer marido de Jennifer López, compartió una lista acusando a varias celebridades de asistir a las fiestas de Sean “Diddy” Combs. “Lista de invitados a la fiesta de Sean “Diddy” Combs”, se lee, junto con una flecha que apunta hacia el nombre de Jennifer López.

“NO ESTOY EN LA LISTA”, escribió Ojani Noa el 13 de octubre.

“A esas personas y medios de comunicación que preguntan si alguna vez fui o participé en esa mier… (censurado) Fiestas Freak-Off (DE DIDDY). No, y no. Nunca. Pero mi ex esposa (Jennifer López) alias (JLO) lo hizo. Pregúntenle. Ah, y pregúntenle sobre los VIDEOS SEXUALES… Y el ACEITE PARA BEBÉ”, escribió en Instagram. También hizo referencia a los juguetes sexuales. Ojani Noa también compartió la publicación en español. Ojani Noa incluyó los hashtags #Diddylist #DiddyFreakoffList #ImNotonTheList.

Según la revista People, Jennifer López salió con Sean “Diddy” Combs desde 1999 hasta 2001. Ojani Noa fue el primero de sus cuatro maridos. Se divorciaron en 1998 después de 11 meses de matrimonio, informó Mercury News.

Últimamente, ha estado hablando abiertamente sobre Jennifer López en términos directos, culpando a Sean “Diddy” Combs por el fin de su matrimonio. “Parte de ese divorcio fue culpa de Sean “Diddy” Combs”, dijo Ojani Noa en una entrevista en Despierta América, según una traducción de Page Six. Se refería a su divorcio de Jennifer López.

La página de Instagram de Ojani Noa lo describe como un “Actor/Modelo/Presentador/Emprendedor/Escritor/Productor/Entrenador Personal y (OnlyFans)”. Su página de OnlyFans cuesta $21.99 al mes y contiene una foto de su pecho desnudo.

Ojani Noa acusó a Jennifer López de mentir en una entrevista reciente

En la entrevista televisiva, Ojani Noa acusó a Jennifer López de mentir.

“Cuando Sony vino y le pagó los millones que recibió, estaba Puffy [Combs], que iba a ser uno de los productores de varios temas del primer álbum ‘On The 6’”, dijo Noa en español durante la entrevista de Despierta América, según Page Six. “Ahí empezó el engaño, las mentiras, la separación”.

“Yo estaba en Los Ángeles abriendo mi restaurante y ella estaba entre Miami y Nueva York trabajando en el álbum”, dijo al medio, según la traducción de Page Six.

“Cuando podía, iba a estar con ella. Ahí, en esa distancia, en esa separación, fue donde empezó el engaño”, agregó, según Page Six.

“Yo le preguntaría a Jennifer, ‘¿Qué te he hecho para que me hayas llevado a juicio, me hayas acusado, hayas mentido, hayas creado cosas falsas sobre mí y hayas llamado a varias empresas para que me echen y a diferentes cadenas de televisión para que no me den trabajo?’”, dijo en el programa, según Page Six.

“¿Por qué, si no te he hecho nada? Que diga la verdad, que cuente todo lo que pasó”, añadió, según Page Six.

Las autoridades federales acusan a Sean “Diddy” Combs de abusar de mujeres en fiestas

Ha circulado una vieja foto que muestra a Jennifer López en una cama con Sean “Diddy” Combs y otras personas en una fiesta en los Hamptons.

Sin embargo, ni las autoridades ni nadie ha confirmado ni probado si asistió a alguna de las “fiestas de freak-off”, y las autoridades no la han acusado de ningún delito en relación con la acusación de Sean “Diddy” Combs.

La acusación acusa a Sean “Diddy” Combs de organizar fiestas llamadas “Freak Offs” para abusar de las mujeres. Jennifer López no es nombrada en la acusación. Jennifer López fue arrestada hace años junto con Sean “Diddy” Combs después de un tiroteo en 1999 en un club nocturno, informó The New York Post, pero ella nunca fue acusada y él fue absuelto.

Esta es la versión original de Heavy.com

