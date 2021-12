Sirey Morán está enferma ¿Qué tiene?

Las esperadas vacaciones que Sirey Morán -la flamante ganadora de Nuestra Belleza Latina- disfruta junto a su extensa familia en Honduras, han estado un poco accidentadas. Así lo informó la hondureña, de 31 años, quien en un video que subió a las historias temporales de su cuenta de Instagram se disculpó por no haber podido responder a ningún saludo debido a que se enfermó.

Con voz muy ronca, pero igual de sonriente, la modelo explicó lo que le sucedió, argumentando que su vida ha estado tan intensa que no había podido ni siquiera descansar.

“Bueno mi gente linda, le debo videos a muchas personas, saludos que me han pedido, pero ando un poco mal de la garganta (…) ya me voy a recuperar. Estoy un poco mejor. No he descansado, así que ya me tocaba compartir con la familia. Es por eso que por una noche nos vinimos a pasar a la Ceiba y ya mañana nos vamos a ir a un lugar muy bonito”, señaló.

Lo sucedido no ha sido impedimento para que la reina de belleza siga disfrutando de sus vacaciones y recorriendo los lugres más hermosos de su país. “Gracias a Dios por la bendita tierra que me vio nacer #Honduras”, escribió orgullosa junto a una foto en la playa de Ceiba.

“Hermosa mujer, orgullo nuestro”, “Amén querida @sireymoran, gracias a Jehová por las bellezas de la tierra catracha, por la belleza caribeña que nos une, y sobre todo por ser la cuna de personas tan bellas desde dentro hacia fuera, como tú y mi bella orquídea de mis amores”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus más de 270 mil seguidores.

La próxima parada de la hondureña, quien no se ha separado de su familia ni por un momento, fue nada menos que Roatán. “Ahora nos vamos a Roatán (…) Quiero que conozcan mi país porque es precioso. Ya les voy a compartir imágenes de mi familia y de todo lo que vamos a vivir por ahí”, señaló entusiasmada.

La triunfadora del famoso reality show de Univisión llegó a su país natal el pasado 12 de diciembre, donde se le ha visto compartiendo por sus padre, su abuelita, primos y tíos.

“El mejor regalo es el cariño de mi familia #teamsirey y por eso en este día tan especial dónde se celebra la Navidad, y en el cual debemos dar gracias a Dios por tantas cosas, les digo MUCHAS GRACIAS a todos los que son parte de mi vida y que fueron parte de que mi sueño de ser #nuestrabellezalatina se cumpliera. A los que están en esta foto: familia, amigos y a todos los que a distancia también son parte de mi vida gracias, los amo mucho”, escribió.

La modelo se vio feliz y agradecida por el inmenso recibimiento que le dieron sus compatriotas a su llegada a Honduras.