Jomari Goyso baila al ritmo de Anitta

El presentador Jomari Goyso no se quedó atrás, y realizó el famoso baile que popularizó la cantante Anitta con su tema "Envolver". El experto de belleza dejó encantada a toda la audiencia de "Despierta América" cuando se sumó a realizar el tan comentado baile que se ha vuelto viral en las redes sociales.





Mientras estaban debatiendo sobre el “Anitta Challenge” en el programa matutino, el cual ha generado mucha controversia en las redes sociales. El animador no perdió la oportunidad para mostrar tanto su apoyo y su destreza para el baile.

Goyso cumplió con los movimientos sensuales que la brasileña hace cuando interpreta esta canción. El presentador de televisión flexionó sus piernas, para luego apoyar sus manos en el piso y comenzar con la coreografía que ha sido replicada por muchos usuarios en las redes sociales.





Anitta – ENVOLVER e NO CHAO NOVINHA feat. J Quiles en Premio Lo Nuestro 2022 [PERFORMANCE ULTRA HD]

El la descripción del video que subió ‘Despierta América’ escribieron: “Este mensaje va para la mamá de Jomari Goyso ¡Su hijo hizo el @anitta Challenge! No lo desherede”.

“¡Qué vergüenza!”, exclamó Jomari. “Espero que mi madre esté echándole a las gallinas hoy”. Expreso Jomari mientras realizaba los sensuales pasos. Por su parte, sus compañeros se mostraron muy emocionados y alegres por el baile quienes lo animaban para que cumpliera el desafío.

Pero Jomari Goyso no solo se limitó a intentar el challenge de Anitta, pues también intentó hacer los famosos pasos que el cantante Rauw Alejandro hace en el escenario. “Yo he aprendido de Rauw Alejandro que hace así como, pa, pa, pa”, comentó en el programa.

Este reto ha sido todo un debate encontrando opiniones distintas en las redes sociales, por los pasos sensuales, aunque esto no ha sido impedimento para que millones de internautas se unan al reto, por su parte, los seguidores de Jomari lo apoyaron con positivos comentarios.

Respaldo de los seguidores ¿Qué dijo la mamá de Jomari?

“Ahora si lo van a desheredar.A Dios, en el baile”, expresó un seguidor. Horas más tarde, el conductor recibió la esperada reacción de su mamá.”Hijo ya me mostraron el vídeo. Yo les dije que tus jefes te obligan a hacer eso. ¿Verdad?”, preguntó la señora en un mensaje de texto que el conductor divulgó en sus redes sociales.Por supuesto que Jomari respondió afirmativamente.”Obvio, yo siempre sigo ¡instrucciones de mis jefes!”, escribió junto a la captura de pantalla.

Anitta Challenge

Anitta, es una cantante y compositora brasileña que ha vendido casi un millón de copias de sus discos en menos de 10 años de carrera musical.Su más reciente éxito “Envolver”, el baile del video de dicho tema causaron gran impacto en todos sus fans por los sensuales movimientos de la bella cantante.A tres meses de estrenado el videoclip de “Envolver” ya rebasa los 50 millones de visualizaciones en Youtube. La cantante de 28 años nacida en Río de Janeiro, por su parte, es una de las confirmadas al icónico Festival de Coachella, a celebrarse en abril próximo.