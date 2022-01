¿Por qué Francisca Lachapel se divorcio de su primer esposo ?

La animadora Francisca Lachapel se encuentra casada con el italiano Francesco Zampogna. Sin embargo, la dominicana tuvo un primer matrimonio en el pasado con Rocky Lachapel, persona la cual le dio el apellido. Francisca ha decidido borrarlo (el apellido) de sus redes sociales y con esto deja claro que trata de que la identifiquen ahora de otra manera, pero ¿Por qué Francisca Lachapel se divorcia de su primer esposo?

1. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados Rocky y Francisca?





Play



Conoce al gran amor de Francisca Lachapel En Código Segura, Orlando nos presentó los detalles de cómo se conocieron Francisca y su esposo Rocky. Despierta América con las más recientes noticias y lo mejor del entretenimiento: chismes, juegos, concursos, consejos útiles e invitados especiales. Presentado por:Karla Martinez, Satcha Pretto, Alan Tacher, Johnny Lozada, Ana Patricia, WilliamVáldez y Paul Stanley. Para ver más… 2015-04-16T23:26:03Z

La pareja estuvo casada por más de dos años y medio, contrayendo nupcias en el año 2015 pero fue en el 2017 cuando la conductora de Despierta América confirmó que había tomado la decisión de separarse. En ese momento negó que fuera por una tercera persona, pero aquí te contamos ¿Por qué se separaron? Sigue leyendo para que te enteres.

2. ¿Por qué se separó Francisca Lachapel?

El nombre de pila de Francisca Lachapel es Francisca Antonia Méndez Montero. La Nuestra Belleza Latina 2015 expone en su libro “Una reina como tú” sus vivencias y secretos más íntimos dando detalles contundentes sobre su separación, describiendo ese momento como comprensiblemente triste.





Play



Francisca Lachapel presenta su libro 'Una reina como tú' La presentadora de Despierta América presenta este martes 'Una reina como tú', una inspiradora historia de cómo logró su sueño americano. La dominicana dijo que en este libro "desnudó" su vida y que quiere que sea una inspiración para quienes están atravesando por momentos difíciles. 2018-03-10T23:20:43Z

Desde pequeña no la criaron para vivir sin un hombre a su lado y es que su madre Divina Montero le enseñó lo siguiente: “Las mujeres siempre necesitan de un hombre para vivir. Esta es una sociedad muy difícil y es imposible que una mujer pueda hacer las cosas por sí sola”. Fuertes declaraciones que la hicieron estar en la búsqueda eterna de un compañero de vida.

Recordemos que Francisca y Rocky se conocieron en la ciudad de Nueva York cuando ella vendía ollas en la calle. La talentosa animadora encontró en Rocky Lachapel eso que tanto le inculcó su madre, un hombre capaz de motivarla para que hiciera realidad sus sueños.

Sin embargo, Lachapel en su libro confiesa que llegó un momento en que las peleas eran el pan de cada día . Fue así, que un 14 de febrero de 2016, Día de San Valentín, una discusión culminó con la decisión del divorcio. Sentados en el sofá del departamento que compartían en Miami, Rocky decidió preguntarle: “¿No piensas hacer nada para este San Valentín?”. Y en ese momento ella decidió ir con la verdad. “¿Por qué no hay planes? Porque entre nosotros no hay nada (…) No soy feliz contigo y tu tampoco conmigo”, expresó la madre se Gennaro. Primero se separaron y el 5 de diciembre de 2017 se concretó su divorcio.

3. Francisca escribe su propia historia de amor





Play



Francisca Lachapel presenta a su prometido y juntos cuentan su historia de amor Francisca Lachapel presentó por primera vez en televisión a su prometido Francesco Zampogna y ambos abrieron sus corazones cara a cara al revelar detalles de su relación. La dominicana y el italiano recordaron dónde se conocieron, cuánto los cambió aquel viaje a Dubái y lo que hoy en día significan el uno para el otro.… 2020-02-17T20:39:14Z

La animadora de Despierta América, Francisca Lachapel, vuelve a escribir su historia de amor pero esta vez de la mano del empresario italiano, Francesco Zampogna. La pareja se casó en el año 2019 y desde ese momento ambos se encuentran felices. Y el fruto de esta relación se consolida con el nacimiento de su hijo Gennaro. Actualmente la presentadora de televisión se encuentra feliz con su familia y también con su carrera, debido a que pronto podremos ver a la dominicana en la serie Líos de Familia.