Fabién de la Concepción está de luto: ¿Quién se le murió a la modelo?

Fabién de la Concepción, la primera finalista de Nuestra Belleza Latina 2021, vive un difícil momento en el ámbito personal tras darse a conocer la desafortunada muerte de su progenitora, quien residía en Cuba.

Hasta el momento, es poca la información que se conoce sobre el deceso de la madre de la participante de NBL 2021. Sin embargo, la modelo se pronunció a través de sus historias en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su mami.

“A todas las personas que me han acompañado en este momento tan triste: Gracias. Mi mamichis es ahora el ángel más lindo y noble que está en el cielo. Mi familia y yo seremos ahora el mejor ejemplo de su recorrido por la vida. Gracias, gracias a todos. Te amo mamichi, siempre serás la arquitecta de mi universo”, puntualizó Concepción en el texto de su publicación en Instagram.

Fabién de la Concepción, quien recientemente se nacionalizó como ciudadana norteamericana, se encontraba en el estado de Texas al momento de enterarse de la devastadora noticia de la muerte de su madre.

Durante su participación en la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina, Concepción en reiteradas ocasiones se refirió a su familia como lo más importante que tiene en su vida.

Previo a la gran final de su participación en el reality show de Univision, la talentosa cubana fue sorprendida por el equipo de producción al recibir un mensaje de su familia desde su natal Cuba. Entre lágrimas, Fabién de la Concepción le dedicó cada uno de sus logros profesionales y personales a sus padres y a su hermana en Cuba.





Final de Belleza Latina 2021 Presentación de Cubana Fabien Laurencio FHD 2021-11-22T02:38:29Z

“Hola mi amor, aquí está tu familia que te adora. Ya tu eres nuestra triunfadora, ya tu has logrado realizar tus sueños, te queremos muchísimo. Estamos contigo siempre, sigue adelante. Tu camino se va a alumbrar con esa luz tan especial que tu tienes, te queremos un montón mi vida. Somos parte de ese batallón que tu adoras”, fue el mensaje de la madre de Concepción desde La Habana, Cuba, previo a la gran final de Nuestra Belleza Latina 2021.

Tras ver el mensaje de su familia, la joven no pudo evitar quebrarse en llanto al mencionar frente a las cámaras de Univision: “Hace muchos años que no los tengo conmigo, para mí fue bien difícil emigrar a un país sin ellos. Hay un dicho que dice: ‘Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde o lo deja atrás’, y pues… Es bien lindo recibir este mensaje. Papitis, mamichis, los amo”.

Todo el equipo de AhoraMismo le extendemos nuestras más sinceras condolencias a Fabién de la Concepción por la desafortunada muerte de su progenitora, quien la formó con valores y principios que lograron cautivar a la audiencia hispana en los Estados Unidos tras su participación en Nuestra Belleza Latina 2021.