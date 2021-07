¿Clarissa Molina tiene novio o está soltera?

Clarissa Molina, de 29 años, nacida en Santiago de los Caballeros en República Dominicana, fue coronada como Nuestra Belleza Latina en el año 2016. Durante los últimos años, la talentosa dominicana se ha desempeñado como reportera del afamado show de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” de Univision.

Siendo uno de los rostros más jóvenes de Univision, Molina es una de las estrellas que se roba la atención del público hispano con su arrolladora belleza física y simpatía.

Pese a su corta edad, la presentadora de televisión se ha mantenido al margen de cualquier tipo de escándalo que pueda repercutir negativamente en su destacable trayectoria artística. En el ámbito personal, ella se caracteriza por ser muy discreta con todo lo relacionado a su vida amorosa.

¿Clarissa Molina tiene novio? Esto es lo que sabemos:

La estrella confirmó que tenía novio en 2020

En el mes de junio del año 2020, Clarissa Molina sorprendió a todos sus fanáticos al anunciar que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor con un misterioso hombre, cuya identidad no fue revelada.

En una participación en ‘El Gordo y la Flaca’ de Univision, Molina confirmó que su nuevo novio se trataba de una persona completamente ajena a la industria del entretenimiento: “No es cantante, no es artista y no es atleta, pero sí es una persona de principios y valores”.

“Es un hombre trabajador de muchos principios y valores, tiene una familia muy buena”, puntualizó la intérprete dominicana al referirse a su pareja sentimental.

De acuerdo con información reseñada por Diario Libre, Clarissa Molina tenía más de seis meses saliendo con su nuevo novio al momento de dar a conocer la noticia en el show de entretenimiento de Univision.

Molina fue muy discreta con la identidad de su novio

En una entrevista exclusiva con la presentadora de televisión Luz María para el show “Noches de Luz”, Clarissa Molina declaró que es muy discreta con su vida amorosa, al punto que no todos sus familiares llegaron a conocer a su más reciente pareja sentimental.

“Yo soy muy privada con mis cosas, hasta con mi propia familia, no todo el mundo en mi familia lo conoció, yo soy muy privada con ese tipo de relación de pareja, es mi espacio, es mi momento. Cuando llegue la persona correcta, claro que sí, todo el mundo lo conocerá”, confesó la reina de belleza en la entrevista.

Nuestra Belleza Latina 2016 confirmó que está soltera en la actualidad

Clarissa Molina confirmó que se encuentra soltera en la actualidad tras haber puesto fin a su relación amorosa con su último novio, cuya identidad nunca fue revelada.

“Lo estaba conociendo, nos estábamos conociendo y de verdad que fue muy bonito compartir con él. Cosas pasan, cuando no funciona, no es el momento o no estamos en la misma frecuencia tal vez, de repente yo quiero otras cosas, él quiere otras, no estamos en la misma dirección”, admitió Molina en una entrevista para el show ‘Noches de Luz’ al confirmar su ruptura amorosa.

El sitio web Univision informó que Molina estuvo saliendo con su expareja por aproximadamente un año, tiempo en el que la presentadora de televisión mantuvo su relación amorosa completamente alejada de la opinión pública.

Molina reveló lo que busca en su próxima pareja sentimental

Clarissa Molina recientemente admitió que prefiere tomarse las cosas con calma a la hora de conocer a alguien, esto con el propósito de evitar cualquier tipo de decepción amorosa.

“Soy tan cuidadosa a la hora de fijarme en alguien, como evitando eso mismo de que no me rompan el corazón, de no enamorarme de la persona incorrecta. Yo tomo mi tiempo muy en serio para conocer a alguien, me ha ayudado mucho a tal vez no llevarme tantas decepciones”, afirmó la dominicana en una entrevista que concedió al show ‘Noches de Luz’.

Al referirse a lo que busca en su próxima pareja sentimental, Molina puntualizó que espera que sea una persona que comparta su misma iniciativa de crecer juntos: “Me gustaría estar con alguien al que yo admire mucho, eso es súper importante y alguien que tenga la misma visión que yo, hacia donde quiera ir, pues vamos a caminar juntos”.

Clarissa Molina, una de las grandes promesas de la industria del entretenimiento

El potencial artístico de Clarissa Molina es respaldado por su rol como presentadora de televisión en el segmento de redes sociales del show “El Gordo y la Flaca”, un reto profesional que ha cumplido con suma entrega desde que fue coronada como “Nuestra Belleza Latina” en el año 2016.

En su faceta como actriz, Molina ha participado en grandes producciones cinematográficas de habla hispana como lo son “Qué León” y “Flow Calle”.

Con más de 2.9 millones de seguidores en la plataforma de Instagram, la intérprete dominicana ha logrado conectar con cada uno de sus fanáticos que a lo largo de los últimos años la han apoyado en su desarrollo artístico.