Amara La Negra se desnuda: ¿Por qué posó sin ropa la estrella de NBL? [FOTO]

Como muy pocas veces lo había hecho, Amara La Negra subió la temperatura en la plataforma de Instagram tras compartir una fotografía en donde aparece dejando muy poco a la imaginación de sus miles de seguidores.

En la instantánea que compartió en la red social, la estrella con raíces dominicanas aparece cubriéndose su busto desnudo mientras una toalla cae sobre sus glúteos al descubierto.

Las reacciones de los fanáticos de la conductora de Nuestra Belleza Latina no se hicieron esperar: “Cuánta salud”, “Hermosa”, “¡Dios! Te amo”, “La única negra que me paraliza”, “Sexy, cool, sensual. Me encanta esto”, “Absolutamente impresionante, te amo”, “La perfección sí existe”.

Amara La Negra no brindó detalles sobre lo que la motivó a mostrarse como nunca antes en la plataforma de Instagram.

En la actualidad, la afamada intérprete es la encargada de mostrar todo lo que sucede tras bastidores en la Mansión de la Belleza de la duodécima temporada de Nuestra Belleza Latina.

En una nueva publicación en Instagram, “La Negra” le preguntó a sus seguidores si estarían dispuestos a comprar una “muñeca exótica” inspirada en su curvilínea figura. Cabe destacar que la estrella cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de los negocios como inversionista en proyectos de bienes raíces.

Amara La Negra anteriormente habló sobre la posibilidad de posar desnuda

En el año 2019, Amara La Negra brindó una entrevista al show radial “La Gozadera“, en donde conversó sin tapujos sobre la posibilidad de posar completamente desnuda para una revista para caballeros o en un proyecto audiovisual para sus plataformas digitales.

“A mi la verdad no me da vergüenza eso, eso es la gente”, afirmó la cantante en el show radial al referirse a posibles proyectos que requieran que se muestre ligera de ropa.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de posar para una publicación como Playboy, “La Negra” mencionó: “Sí, para Playboy me llamaron. Todavía estamos en veremos. Lo que pasa es que Playboy ya no es lo mismo que antes, no enseñan tanto como antes. Sí ha cambiado y sí me llamaron, pero yo, muy dispuesta. Para mí sería un honor decir: ‘Yo participé en Playboy'”.

El talento de Univision dio a conocer que durante muchos años se sintió insegura por su apariencia física

En una entrevista exclusiva con la revista Latina en el año 2018, Amara La Negra dio a conocer que por muchos años sintió gran inseguridad por su curvilínea figura. Sin embargo, sus temores son cosas del pasado.

“Mi cuerpo es arte. Por muchos años me sentía insegura de mi cuerpo, de mis curvas y de mis ‘imperfecciones’. La gente puede ser muy cruel con sus comentarios, hasta que un día decidí amarme y quererme sin importar lo que los demás piensan de mí. Es el único cuerpo que tengo y Dios me lo dio así, ¿por qué avergonzarme de no ser perfecta? Al final ninguno lo somos”, afirmó el talento de Univision en la entrevista con la publicación estadounidense.

LEE TAMBIÉN: Ana Patricia Gámez está de luto: ¿Quién se le murió a la reina de NBL?