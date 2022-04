Alejandra Espinoza confesó cómo reacciona su hijo y esposo a sus escenas de besos

Alejandra Espinoza debuta como protagonista de “Corazón Guerrero”. El melodrama que produce Salvador Mejía el cual inició con el pie derecho sus emisiones en México tras registrar durante su primer episodio más de 2 millones de televidentes. Pues, ahora Alejandra Espinoza reaccionó sobre sus escenas amorosas y cómo sobrelleva esto con su hijo y esposo.

Fue a través de sus redes sociales que la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 reveló cómo fue la reacción de su hijo ante las escenas de besos en la telenovela, recordemos que el protagonista del melodrama es el actor Gonzalo García Vivanco, Espinoza respondió en el directo todas las curiosidades de sus seguidores.

Alejandra comenta como es la reacción de su hijo y esposo

¿Cómo reaccionan su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo al ver sus besos de telenovela? ¿Se ponen celosos?Alejandra dio una respuesta directa en la que no faltaron las anécdotas.

“El primer episodio era supersano y sabía que lo podía ver, el segundo había una escenita donde la mamá de Carlota se prende en fuego y obviamente esa escena no quería que la viera, vio un pedacito de la novela y otros no”, aclaró. Además compartió que entre su inocencia su pequeño muere de risa cada vez que la ve actuando “Literal, se burla de mí, es como que ‘ay tan ridícula, por todo lloras Mariluz’. Así me dice”.

Pero para evitar cualquier confusión, ella le aclaró que nada de lo que se ve es real. “Yo estoy jugando, esto es un juego y cuando se termine el juego ya estuvo, y él sabe, lo tiene muy claro”, explicó.

Por su parte, Alejandra tanbien confesó como fue la reacción de su esposo Aníbal Marrero al ver el debut protagónico y todas las escenas que esto conlleva . ¿Y su esposo? ¿Es celoso? Pues también contestó a los interesados. “Ay no, que Dios lo bendiga, pero es que no es celoso él porque yo tampoco soy celosa, realmente los celos vienen de la parte de la inseguridad y también de lo que la otra persona te haga sentir. O sea, si la otra persona te da seguridad no tienes por qué tener celos, para nada”, aclaró.

Además de revelar que la comunicación entre ellos es la mejor clave para que se lleven bien, Alejandra sigue enamorando a todos los televidentes con su encantador personaje y con su actuación.

Alejandra Espinoza es Mariluz

Espinoza personifica a Mariluz García, una mujer decidida e independiente que no se deja doblegar por las adversidades, lucha y sale adelante con optimismo y valentía. Buscando superarse, estudia una carrera en línea.A pesar de la ausencia de su padre, Guadalupe, su amorosa madre, y Conchita, su abuela y maestra de vida, le han brindado un hogar estable.

Alejandra finalizó su en vivo y compartió algunos de los rincones más importantes de las grabaciones del melodrama, demostrando así su cercanía con su público y sus ganas de seguir conectada con sus más de tres millones de seguidores en sus redes sociales.